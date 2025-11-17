ТРУБИН: Последний год было много грязи в нашу сторону. Но мы это заслужили

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал победу над Исландией в квалификации чемпионата мира 2026:

«Очень-очень счастлив. Мы еще не сделали все, но наша мечта, чемпионат мира, жива. Сегодня, пожалуй, одна из лучших наших игр, когда я был в национальной сборной. Очень счастлив. Каждый игрок выложился не на 100, а на миллион процентов. Также великолепная атмосфера. Болельщики давали нам еще больше эмоций, энергии, поэтому им огромное спасибо.

Критики смотрели за сборной с невероятным переживанием? Не знаю, как они там смотрели. Последний год было очень много разной грязи. Возможно, мы это заслуживали. Но сегодня мы все видим, что мы можем играть. Надо работать, верить в себя и готовиться теперь на март, на плей-офф. В 2006 году мы в последний раз играли на чемпионате мира, поэтому нужно воплотить мечту игроков и всей нации.

Мой сейв? Все приходит в нужное время. Да, у нас была такая очень плохая серия, но в самый нужный момент мы не пропустили. Я очень счастлив. Это не только моя заслуга. Все бились, все работали. Все молодцы.

Я с 6 лет тренируюсь, чтобы помогать команде. Делаю все, что могу и не могу, чтобы помочь команде не пропустить. А они, как видим, сначала забили один, потом второй», – сказал Трубин в эфире MEGOGO.

