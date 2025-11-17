Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
ЦЫГАНКОВ: «Все правильно – он оставил нас в игре. Круто, что он у нас есть»

Виктор прокомментировал итог матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал победу команды над Исландией (2:0) в матче квалификации чемпионата мира 2026:

«Как я говорил, мы должны быть одним целым. Сегодня была бешеная поддержка. Уверен, что нас у телеэкранов тоже очень поддерживали и очень ждали эту победу. Я очень рад, что все так закончилось, и наши люди сегодня могут с улыбкой смотреть в будущее.

В чем секрет заряженности? В первую очередь, я думаю, что мы должны так постоянно играть. Это все-таки сборная. Сегодня мы действительно считали, что эта игра решает все для нас, для людей. Очень сложные времена для всех, и мы действительно своей работой хотели показать, что мы сегодня хотим подарить людям эти эмоции. Очень рад, что это нам удалось.

Трубин вытащил мертвый мяч? Он оставил нас в игре, и свою работу он сегодня выполнил на все 100. Мы очень благодарны, что у нас есть такой голкипер, который может нам очень сильно помочь», – сказал Цыганков в эфире MEGOGO.

Видеообзор матча Украина – Исландия (2:0)

Виктор Цыганков сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков Источник: Трибуна
