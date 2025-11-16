Роналду поддержал сборную Португалии перед заключительным матчем отбора ЧМ

Легендарный нападающий Криштиану Роналду поддержал сборную Португалии перед заключительным матчем квалификации к чемпионату мира 2026.

Португальская команда дома встретилась со сборной Армении, имея шанс выйти напрямую на мундиаль с первого места.

Криштиану пропускает домашний поединок из-за прямой красной карточки, которую он получил в проигранном матче с Ирландией (0:2).

«Сила в команде! Все вместе – сегодня и всегда! За Португалию и за наш флаг», – написал Криштиану.

Сборные Португалии и Армении начали игру в 16:00 на арене «Эштадиу ду Драгау» в городе Порту, параллельно группе F Венгрия принимает Ирландию.