Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду поддержал сборную Португалии перед заключительным матчем отбора ЧМ
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 16:29 | Обновлено 16 ноября 2025, 16:33
45
0

Роналду поддержал сборную Португалии перед заключительным матчем отбора ЧМ

Криштиану верит в победу партнеров

Роналду поддержал сборную Португалии перед заключительным матчем отбора ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный нападающий Криштиану Роналду поддержал сборную Португалии перед заключительным матчем квалификации к чемпионату мира 2026.

Португальская команда дома встретилась со сборной Армении, имея шанс выйти напрямую на мундиаль с первого места.

Криштиану пропускает домашний поединок из-за прямой красной карточки, которую он получил в проигранном матче с Ирландией (0:2).

«Сила в команде! Все вместе – сегодня и всегда! За Португалию и за наш флаг», – написал Криштиану.

Сборные Португалии и Армении начали игру в 16:00 на арене «Эштадиу ду Драгау» в городе Порту, параллельно группе F Венгрия принимает Ирландию.

По теме:
Азербайджан – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 16 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Португалия – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
дисквалификация Криштиану Роналду удаление (красная карточка) сборная Португалии по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Армении по футболу Бруну Фернандеш ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
