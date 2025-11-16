Роналду поддержал сборную Португалии перед заключительным матчем отбора ЧМ
Криштиану верит в победу партнеров
Легендарный нападающий Криштиану Роналду поддержал сборную Португалии перед заключительным матчем квалификации к чемпионату мира 2026.
Португальская команда дома встретилась со сборной Армении, имея шанс выйти напрямую на мундиаль с первого места.
Криштиану пропускает домашний поединок из-за прямой красной карточки, которую он получил в проигранном матче с Ирландией (0:2).
«Сила в команде! Все вместе – сегодня и всегда! За Португалию и за наш флаг», – написал Криштиану.
Сборные Португалии и Армении начали игру в 16:00 на арене «Эштадиу ду Драгау» в городе Порту, параллельно группе F Венгрия принимает Ирландию.
Força equipa! Todos juntos hoje e sempre! Por Portugal e pela nossa bandeira! pic.twitter.com/DKQk7pUGCR— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025
