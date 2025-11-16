Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 ноября 2025, 15:37 | Обновлено 16 ноября 2025, 15:41
ФОТО. Неймар расплакался во время поединка. Сантос борется за выживание

Команда со звездным вингером дожала «Палмейрас»

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 16 ноября известный клуб «Сантос» вместе со звездным вингером Неймаром оформил первую победу за целый месяц.

На своем поле «Сантос» обыграл одного из лидеров чемпионата Бразилии, «Палмейрас», в перенесённом матче 13-го тура.

Решающий удар нанес нападающий Бенхамин Рольгайсер, который поразил сетку на 90+1-й минуте.

После забитого мяча Неймар не смог сдержать эмоций и расплакался во время объятий с аргентинским форвардом.

Благодаря победе «Сантос» вышел из зоны вылета чемпионата Бразилии: команда находится на 16-й позиции и имеет 36 баллов – отрыв от 17-го места составляет всего один балл.

Чемпионат Бразилии. 13-й тур, 16 ноября

«Сантос» – «Палмейрас» – 1:0

Гол: Рольгайсер, 90+1

Турнирная таблица:

Полная таблица

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Бенджамин Роллхайзер (Сантос), асcист Robinho Junior.
По теме:
Динамо – Эпицентр – 2:1. Супряга снова забивает. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Фирменный гол. Ракицкий снова забил шикарным дальним ударом
Кипр – Австрия – 0:2. С дублем Арнаутовича. Видео голов и обзор матча
Неймар чемпионат Бразилии по футболу Сантос Палмейрас фото видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
