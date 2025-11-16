ФОТО. Неймар расплакался во время поединка. Сантос борется за выживание
Команда со звездным вингером дожала «Палмейрас»
В ночь на 16 ноября известный клуб «Сантос» вместе со звездным вингером Неймаром оформил первую победу за целый месяц.
На своем поле «Сантос» обыграл одного из лидеров чемпионата Бразилии, «Палмейрас», в перенесённом матче 13-го тура.
Решающий удар нанес нападающий Бенхамин Рольгайсер, который поразил сетку на 90+1-й минуте.
После забитого мяча Неймар не смог сдержать эмоций и расплакался во время объятий с аргентинским форвардом.
Благодаря победе «Сантос» вышел из зоны вылета чемпионата Бразилии: команда находится на 16-й позиции и имеет 36 баллов – отрыв от 17-го места составляет всего один балл.
Чемпионат Бразилии. 13-й тур, 16 ноября
«Сантос» – «Палмейрас» – 1:0
Гол: Рольгайсер, 90+1
Neymar was in tears after Benjamin Rollheiser scored the winning goal vs. Palmeiras in the last minute of the game. 🥺— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 16, 2025
Santos were in the relegation zone and needed this win with five games to go. 🤍 pic.twitter.com/vcvWsfK98g
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Фламенго
|33
|21
|8
|4
|69 - 21
|20.11.25 02:30 Флуминенсе - Фламенго15.11.25 Спорт Ресифи 1:5 Фламенго09.11.25 Фламенго 3:2 Сантос06.11.25 Сан-Паулу 2:2 Фламенго02.11.25 Фламенго 3:0 Спорт Ресифи26.10.25 Форталеза 1:0 Фламенго
|71
|2
|Палмейрас
|33
|21
|5
|7
|58 - 29
|20.11.25 00:30 Палмейрас - Витория16.11.25 Сантос 1:0 Палмейрас10.11.25 Мирасол 2:1 Палмейрас07.11.25 Палмейрас 2:0 Сантос02.11.25 Жувентуде 0:2 Палмейрас27.10.25 Палмейрас 0:0 Крузейро
|68
|3
|Крузейро
|33
|18
|10
|5
|46 - 22
|20.11.25 21:00 Жувентуде - Крузейро09.11.25 Крузейро 0:0 Флуминенсе06.11.25 Гремио 0:1 Крузейро01.11.25 Крузейро 3:1 Витория27.10.25 Палмейрас 0:0 Крузейро19.10.25 Крузейро 1:0 Форталеза
|64
|4
|Мирасол
|33
|16
|11
|6
|54 - 33
|20.11.25 02:30 Сантос - Мирасол10.11.25 Мирасол 2:1 Палмейрас07.11.25 Флуминенсе 1:0 Мирасол01.11.25 Мирасол 0:0 Ботафого26.10.25 Спорт Ресифи 1:2 Мирасол20.10.25 Мирасол 3:0 Сан-Паулу
|59
|5
|Баия
|33
|15
|8
|10
|44 - 40
|20.11.25 23:00 Баия - Форталеза08.11.25 Интернасьонал 2:2 Баия06.11.25 Атлетико Минейро 3:0 Баия02.11.25 Баия 2:1 Брагантино26.10.25 Сан-Паулу 2:0 Баия23.10.25 Баия 1:0 Интернасьонал
|53
|6
|Ботафого
|33
|14
|10
|9
|44 - 28
|19.11.25 01:30 Ботафого - Спорт Ресифи09.11.25 Витория 0:0 Ботафого06.11.25 Ботафого 3:0 Васко да Гама01.11.25 Мирасол 0:0 Ботафого26.10.25 Ботафого 2:2 Сантос20.10.25 Сеара 0:2 Ботафого
|52
|7
|Флуминенсе
|33
|15
|6
|12
|38 - 37
|20.11.25 02:30 Флуминенсе - Фламенго09.11.25 Крузейро 0:0 Флуминенсе07.11.25 Флуминенсе 1:0 Мирасол02.11.25 Сеара 2:0 Флуминенсе30.10.25 Флуминенсе 1:0 Сеара25.10.25 Флуминенсе 1:0 Интернасьонал
|51
|8
|Сан-Паулу
|33
|12
|9
|12
|37 - 36
|21.11.25 00:30 Коринтианс - Сан-Паулу09.11.25 Сан-Паулу 0:1 Брагантино06.11.25 Сан-Паулу 2:2 Фламенго03.11.25 Васко да Гама 0:2 Сан-Паулу26.10.25 Сан-Паулу 2:0 Баия20.10.25 Мирасол 3:0 Сан-Паулу
|45
|9
|Атлетико Минейро
|33
|11
|11
|11
|37 - 37
|17.11.25 00:00 Брагантино - Атлетико Минейро13.11.25 Атлетико Минейро 3:3 Форталеза08.11.25 Спорт Ресифи 2:4 Атлетико Минейро06.11.25 Атлетико Минейро 3:0 Баия02.11.25 Интернасьонал 0:0 Атлетико Минейро25.10.25 Атлетико Минейро 1:0 Сеара
|44
|10
|Васко да Гама
|33
|12
|6
|15
|50 - 49
|20.11.25 02:30 Гремио - Васко да Гама08.11.25 Васко да Гама 1:3 Жувентуде06.11.25 Ботафого 3:0 Васко да Гама03.11.25 Васко да Гама 0:2 Сан-Паулу26.10.25 Брагантино 0:3 Васко да Гама21.10.25 Васко да Гама 2:0 Флуминенсе
|42
|11
|Брагантино
|33
|12
|6
|15
|38 - 50
|17.11.25 00:00 Брагантино - Атлетико Минейро09.11.25 Сан-Паулу 0:1 Брагантино06.11.25 Брагантино 2:1 Коринтианс02.11.25 Баия 2:1 Брагантино26.10.25 Брагантино 0:3 Васко да Гама21.10.25 Жувентуде 1:0 Брагантино
|42
|12
|Сеара
|33
|11
|9
|13
|31 - 30
|21.11.25 02:30 Сеара - Интернасьонал09.11.25 Коринтианс 0:1 Сеара07.11.25 Сеара 1:1 Форталеза02.11.25 Сеара 2:0 Флуминенсе30.10.25 Флуминенсе 1:0 Сеара25.10.25 Атлетико Минейро 1:0 Сеара
|42
|13
|Коринтианс
|33
|11
|9
|13
|35 - 38
|21.11.25 00:30 Коринтианс - Сан-Паулу09.11.25 Коринтианс 0:1 Сеара06.11.25 Брагантино 2:1 Коринтианс02.11.25 Коринтианс 2:0 Гремио25.10.25 Витория 0:1 Коринтианс19.10.25 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро
|42
|14
|Гремио
|33
|10
|10
|13
|35 - 43
|20.11.25 02:30 Гремио - Васко да Гама10.11.25 Форталеза 2:2 Гремио06.11.25 Гремио 0:1 Крузейро02.11.25 Коринтианс 2:0 Гремио26.10.25 Гремио 3:1 Жувентуде20.10.25 Баия 4:0 Гремио
|40
|15
|Интернасьонал
|33
|9
|10
|14
|37 - 46
|21.11.25 02:30 Сеара - Интернасьонал08.11.25 Интернасьонал 2:2 Баия06.11.25 Витория 1:0 Интернасьонал02.11.25 Интернасьонал 0:0 Атлетико Минейро25.10.25 Флуминенсе 1:0 Интернасьонал23.10.25 Баия 1:0 Интернасьонал
|37
|16
|Сантос
|33
|9
|9
|15
|34 - 48
|20.11.25 02:30 Сантос - Мирасол16.11.25 Сантос 1:0 Палмейрас09.11.25 Фламенго 3:2 Сантос07.11.25 Палмейрас 2:0 Сантос01.11.25 Сантос 1:1 Форталеза26.10.25 Ботафого 2:2 Сантос
|36
|17
|Витория
|33
|8
|11
|14
|29 - 47
|20.11.25 00:30 Палмейрас - Витория09.11.25 Витория 0:0 Ботафого06.11.25 Витория 1:0 Интернасьонал01.11.25 Крузейро 3:1 Витория25.10.25 Витория 0:1 Коринтианс21.10.25 Сантос 0:1 Витория
|35
|18
|Жувентуде
|33
|9
|5
|19
|29 - 59
|20.11.25 21:00 Жувентуде - Крузейро08.11.25 Васко да Гама 1:3 Жувентуде06.11.25 Спорт Ресифи 0:2 Жувентуде02.11.25 Жувентуде 0:2 Палмейрас26.10.25 Гремио 3:1 Жувентуде21.10.25 Жувентуде 1:0 Брагантино
|32
|19
|Форталеза
|33
|7
|10
|16
|34 - 51
|20.11.25 23:00 Баия - Форталеза13.11.25 Атлетико Минейро 3:3 Форталеза10.11.25 Форталеза 2:2 Гремио07.11.25 Сеара 1:1 Форталеза01.11.25 Сантос 1:1 Форталеза26.10.25 Форталеза 1:0 Фламенго
|31
|20
|Спорт Ресифи
|33
|2
|11
|20
|25 - 60
|19.11.25 01:30 Ботафого - Спорт Ресифи15.11.25 Спорт Ресифи 1:5 Фламенго08.11.25 Спорт Ресифи 2:4 Атлетико Минейро06.11.25 Спорт Ресифи 0:2 Жувентуде02.11.25 Фламенго 3:0 Спорт Ресифи26.10.25 Спорт Ресифи 1:2 Мирасол
|17
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Кузнецов оценил уровень Руслана Малиновского
Поединок состоится 16 ноября и начнется в 21:45 по Киеву