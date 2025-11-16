Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНЧЕЛОТТИ: «Он невероятно талантлив. В нем много магии»
Бразилия
16 ноября 2025, 14:58 |
448
0

АНЧЕЛОТТИ: «Он невероятно талантлив. В нем много магии»

Итальянский специалист высказался о Эстевао

16 ноября 2025, 14:58 |
448
0
АНЧЕЛОТТИ: «Он невероятно талантлив. В нем много магии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао

Итальянский тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал игру вингера «Челси» Эстевао:

«Эстевао обладает невероятным талантом. Удивительно, что в его возрасте он уже достиг такого уровня. Он хорошо завершает атаки, в нем много магии… и он очень много работает. Могу сказать одно: с Эстевао у Бразилии обеспечено будущее».

В текущем сезоне Эстевао провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и иодной голевой передачей.

Ранее Карло Анчелотти высказался о игре Винисиуса.

По теме:
Арсенал в тревоге: лидер канониров получил травму в сборной Бразилии
Бразилия победила Сенегал, а Мендоса помог Венесуэле обыграть Австралию
Анчелотти про Винисиуса: «В сборной Бразилии играет хуже, чем в Реале»
Карло Анчелотти Эстевао Виллиан сборная Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Футбол | 16 ноября 2025, 09:11 16
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией

Сергей Ребров оставил вне списка только Олега Очеретько

Разгром и два гола в компенсированное время. Барселона сыграла с Реалом
Футбол | 15 ноября 2025, 22:13 0
Разгром и два гола в компенсированное время. Барселона сыграла с Реалом
Разгром и два гола в компенсированное время. Барселона сыграла с Реалом

Футболистки каталонского гранда добыли победу со счетом 4:0

Президент Комо попросил Фабрегаса найти себе замену: «Я всегда спрашиваю..»
Футбол | 16.11.2025, 13:44
Президент Комо попросил Фабрегаса найти себе замену: «Я всегда спрашиваю..»
Президент Комо попросил Фабрегаса найти себе замену: «Я всегда спрашиваю..»
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Футбол | 16.11.2025, 08:50
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Реал получил предложение по Лунину от топ-клуба. Перес в шоке от суммы
Футбол | 16.11.2025, 06:59
Реал получил предложение по Лунину от топ-клуба. Перес в шоке от суммы
Реал получил предложение по Лунину от топ-клуба. Перес в шоке от суммы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
15.11.2025, 18:15 9
Футбол
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
15.11.2025, 07:02 2
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Он забьет пацана за один раунд, погасит свет и вырубит»
Дерек ЧИСОРА: «Он забьет пацана за один раунд, погасит свет и вырубит»
15.11.2025, 03:55
Бокс
Вратарь не хочет приезжать в сборную Украины: «Только игра в основе»
Вратарь не хочет приезжать в сборную Украины: «Только игра в основе»
14.11.2025, 17:55 27
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-катастрофе против Франции
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-катастрофе против Франции
15.11.2025, 02:44 2
Футбол
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
16.11.2025, 06:02 2
Бокс
Ганс-Дитер ФЛИК: «Я покину Барселону, если клуб его подпишет»
Ганс-Дитер ФЛИК: «Я покину Барселону, если клуб его подпишет»
15.11.2025, 00:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем