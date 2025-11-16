АНЧЕЛОТТИ: «Он невероятно талантлив. В нем много магии»
Итальянский специалист высказался о Эстевао
Итальянский тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал игру вингера «Челси» Эстевао:
«Эстевао обладает невероятным талантом. Удивительно, что в его возрасте он уже достиг такого уровня. Он хорошо завершает атаки, в нем много магии… и он очень много работает. Могу сказать одно: с Эстевао у Бразилии обеспечено будущее».
В текущем сезоне Эстевао провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и иодной голевой передачей.
Ранее Карло Анчелотти высказался о игре Винисиуса.
