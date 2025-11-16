Экс-игрок сборной Украины: «Мы сильнее. Ребята обязаны это доказать»

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев в эксклюзивном интервью для Sport.ua сделал прогноз на матч между сборными Украины и Исландии в квалификации чемпионата мира:

– Наверное, и прогноз на матч у вас оптимистичный?

– А как по-другому (смеется). Но дело здесь даже не в том, что я украинец и буду болеть за свою команду. Мы сильнее. И как я уже сказал, ребята обязаны это доказать на футбольном поле. 2:1.

Поединок между сборными Украины и Исландии состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву.