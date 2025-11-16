Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Мы сильнее. Ребята обязаны это доказать»
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 14:35 |
313
0

Экс-игрок сборной Украины: «Мы сильнее. Ребята обязаны это доказать»

Сергей Ковалев верит в победу Украины над Исландией

16 ноября 2025, 14:35 |
313
0
Экс-игрок сборной Украины: «Мы сильнее. Ребята обязаны это доказать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев в эксклюзивном интервью для Sport.ua сделал прогноз на матч между сборными Украины и Исландии в квалификации чемпионата мира:

– Наверное, и прогноз на матч у вас оптимистичный?
– А как по-другому (смеется). Но дело здесь даже не в том, что я украинец и буду болеть за свою команду. Мы сильнее. И как я уже сказал, ребята обязаны это доказать на футбольном поле. 2:1.

Поединок между сборными Украины и Исландии состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву.

По теме:
Роналду поддержал сборную Португалии перед заключительным матчем отбора ЧМ
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 16 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Португалия – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Ковалев (футболист) Украина - Исландия
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский спрогнозировал счет в матче Украина – Исландия
Футбол | 16 ноября 2025, 07:19 4
Милевский спрогнозировал счет в матче Украина – Исландия
Милевский спрогнозировал счет в матче Украина – Исландия

Бывший игрок «сине-желтых» надеется, что Цыганков и Малиновский помогут победить

Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Футбол | 16 ноября 2025, 09:11 16
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией

Сергей Ребров оставил вне списка только Олега Очеретько

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 16.11.2025, 10:29
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Азербайджан – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 16.11.2025, 13:46
Азербайджан – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Азербайджан – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Футбол | 16.11.2025, 06:23
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Он забьет пацана за один раунд, погасит свет и вырубит»
Дерек ЧИСОРА: «Он забьет пацана за один раунд, погасит свет и вырубит»
15.11.2025, 03:55
Бокс
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 10
Футбол
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
15.11.2025, 06:42 2
Футбол
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
16.11.2025, 06:02 2
Бокс
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
15.11.2025, 18:15 9
Футбол
РЕБРОВ: «Мы должны нацелиться на победу. Надо думать, как забить мяч»
РЕБРОВ: «Мы должны нацелиться на победу. Надо думать, как забить мяч»
15.11.2025, 19:10 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем