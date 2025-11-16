«Отмазаться от позора не получится». Ковалев – о решающей битве Украины

Сегодня, 16 ноября для футбольной Украины особенный день. Ее национальная команда в рамках отборочного турнира ЧМ-2026 встретится с командой Исландии. В этом поединке «сине-желтую» дружину устраивает только максимальный результат, то есть, победа. После недавнего крупного поражения от Франции у многих закралось мысль, а достойны ли мы быть представлены на Мундиале. На этот вопрос, однозначно, даст ответ сегодняшняя битва в Варшаве.

Подлить масла в огонь или же с перспективой ждать данное противостояние в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, перед игрой с Исландией у вас оптимизм преобладает?

– А как иначе (улыбается)? Очень хочется, чтобы сборная Украины доказала свою состоятельность после, мягко говоря, неубедительной игры в Париже. Сейчас на первое место должна выйти сила воли и характер каждого футболиста. Только так «сине-желтые» смогут продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира.

– Психологически наша команда сможет перестроиться после крупного поражения от Франции?

– Я на это очень надеюсь. Но здесь на первое место выходит работа тренерского штаба. Все должны понимать, что сегодня, возможно, придется сыграть через не могу. Футболисты сами обязаны понимать, кто бы ни вышел в стартовом составе вопрос нужно решать здесь и сейчас, другого шанса не будет.

ФФФ

– Кстати, а как вы охарактеризуете игру против Франции?

– Естественно, что эмоции после поединка были негативные. Ожидания от действий футболистов сборной Украины были намного выше. Учитывая тактику, которую избрали наши тренеры, рассчитывать на положительный результат в матче с одной из лучших команд Европы, было крайне сложно. Подтверждением этому есть статистика ударов по воротам (1:25). Может тренеры и пытались внести коррективы по ходу игры, но мы видели, что 90 минут наша команда только то и делала, что оборонялась. А индивидуальных ошибок в простых ситуациях хватило бы на несколько поединков, не говоря уже о неудачных попытках перехода из обороны в атаку.

Одним словом матч получился провальным, но для этого и есть противостояние с Исландией, в котором «сине-желтые» могут, точнее, обязаны реабилитироваться перед своими болельщиками.

– Кроме силы воли и характера, чем мы можем удивить Исландию?

– Коллективными действиями в созидании. У нас есть для этого ресурс. И очень важно, чтобы команда проявила прессинг на чужой половине поля, а при потере мяча нужно сразу вступать в отбор. Ничего сверхъестественного, главное, чтобы было желание это демонстрировать. Соперник обязательно ошибется. Уверен, что на бумаге мы сильнее оппонента. Только это преимущество нужно доказать на поле, если наши футболисты хотят бороться за путевку на чемпионат мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

– Сергею Реброву удастся компенсировать отсутствие из-за травмы Георгия Судакова?

– Безусловно, это серьезная потеря, но при всем уважении к Исландии, это не Франция. И это показал наш очный поединок в Рейкьявике. Поэтому не стоит делать акцент на отсутствии полузащитника «Бенфики».

– Вы, как в прошлом игрок средней линии «Шахтера» и национальной команды, кому бы отдали предпочтение в предстоящем поединке?

– Если говорить об опорной зоне, то здесь, наверное, Калюжный вне конкуренции. Чуть выше я вижу Ярмолюка и Малиновского, а на флангах Зубкова и, наверное, Гуцуляка.

– Вы допускаете негативный для нас результат?

– В футболе всякое бывает (улыбается). Но об этом я вообще не хочу думать. Я не допускаю подобного. В противном случае – это будет провалом. Все понимали, что у нас в группе фаворит – Франция. Но если мы пропустим вперед еще и Исландию, то я не знаю, как команда сможет отмазаться от этого позора.

– Наверное, и прогноз на матч у вас оптимистичный?

– А как по-другому (смеется). Но дело здесь даже не в том, что я украинец и буду болеть за свою команду. Мы сильнее. И как я уже сказал, ребята обязаны это доказать на футбольном поле. 2:1.