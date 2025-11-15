Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывшему нападающему Барсы грозит дисквалификация. Его не поняли
Бразилия
15 ноября 2025, 21:59 | Обновлено 15 ноября 2025, 22:06
Бывшему нападающему Барсы грозит дисквалификация. Его не поняли

Витор Роке некорректно высказался в социальной сети

Бывшему нападающему Барсы грозит дисквалификация. Его не поняли
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

20-летний нападающий «Палмейраса» Витор Роке попал в неприятную ситуацию после шутки в социальной сети Instagram.

Футболист оставил под одним из постов комментарий со словом «олень», чем привлёк внимание общественности и дисциплинарных органов.

Как выяснилось, в Бразилии этот термин часто используют как оскорбление в адрес людей нетрадиционной сексуальной ориентации, что и вызвало скандал вокруг высказывания Витора.

Нападающему грозит дисквалификация на 5–10 матчей, однако «Палмейрас» уже вмешался в ситуацию: клуб направил письмо в Высший спортивный суд Бразилии, объяснив обстоятельства и попросив заменить возможную дисквалификацию на денежный штраф.

«Голова спокойна, состоялся поучительный разговор – это всегда полезно. Это не была гомофобия, просто шутка… заранее прошу прощения», – сказал Роке.

Витор Роке Палмейрас чемпионат Бразилии по футболу Кубок Либертадорес штрафы дисквалификация
Андрей Витренко Источник: Marca
