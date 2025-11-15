ВИДЕО. Комментарии Реброва и Малиновского перед матчем с Исландией

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 21:32 |
Поединок квалификации чемпионата мира состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины в матче шестого тура отборочного турнира ЧМ-2026 встретится с Исландией. В решающем матче подопечные Сергея Реброва в лобовом противостоянии разыграют путевку в плей-офф квалификации мундиаля.

Игра состоится в Варшаве на стадионе «Легия» и начнется в 19:00 по киевскому времени. Обслуживать матч будет английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. За VAR будет отвечать Стюарт Аттуэлл.

Напомним, в первой игре квалификации «сине-желтые» уступили Франции (0:2), после чего расписали ничью с Азербайджаном (1:1). В октябре сборная Украины вырвала победу над Исландией (5:3) и минимально одолела Азербайджан (2:1). Накануне же подопечные Реброва потерпели громкое фиаско, разгромно уступив Франции (0:4), которая досрочно вышла на чемпионат мира с первой строчки.

Зато Исландия в своем матче победила Азербайджан (2:0) и обошла Украину в турнирной таблице, став второй. У обеих команд по 7 очков, однако скандинавы опережают нас благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Таким образом, чтобы оказаться на втором месте, которое дает право сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ, «сине-желтым» нужна только победа.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва и Руслана Малиновского перед матчем Украина – Исландия.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Руслан Малиновский пресс-конференция видео
