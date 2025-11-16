Маркевич спрогнозировал счет матча Украина – Исландия

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался о возможном увольнении Сергея Реброва и спрогнозировал результат матча против Исландии.

– Как думаете, если Украина проиграет Исландии, то голову Сергею Реброву не снести, уволят? И так в его сторону очень много критики было.

– Не ко мне вопрос. Но скажу так: работа тренера напрямую зависит от результата

– И напоследок, по сложившейся традиции, ваш прогноз на игру Украина – Исландия.

– Мы должны победить. Неважно – 1:0 или 3:1. Мог бы прогноз, я так чувствую, Украина получит три очка.

Украина сыграет против Исландии 16 ноября в Польше. Начало встречи – в 19.00.