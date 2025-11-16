Маркевич спрогнозировал счет матча Украина – Исландия
Мирон Богданович ждет победы сине-желтых
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался о возможном увольнении Сергея Реброва и спрогнозировал результат матча против Исландии.
– Как думаете, если Украина проиграет Исландии, то голову Сергею Реброву не снести, уволят? И так в его сторону очень много критики было.
– Не ко мне вопрос. Но скажу так: работа тренера напрямую зависит от результата
– И напоследок, по сложившейся традиции, ваш прогноз на игру Украина – Исландия.
– Мы должны победить. Неважно – 1:0 или 3:1. Мог бы прогноз, я так чувствую, Украина получит три очка.
Украина сыграет против Исландии 16 ноября в Польше. Начало встречи – в 19.00.
