Чемпионат мира
16 ноября 2025, 07:02
Маркевич спрогнозировал счет матча Украина – Исландия

Мирон Богданович ждет победы сине-желтых

Маркевич спрогнозировал счет матча Украина – Исландия
УАФ. Мирон Маркевич

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался о возможном увольнении Сергея Реброва и спрогнозировал результат матча против Исландии.

– Как думаете, если Украина проиграет Исландии, то голову Сергею Реброву не снести, уволят? И так в его сторону очень много критики было.

– Не ко мне вопрос. Но скажу так: работа тренера напрямую зависит от результата

– И напоследок, по сложившейся традиции, ваш прогноз на игру Украина – Исландия.

– Мы должны победить. Неважно – 1:0 или 3:1. Мог бы прогноз, я так чувствую, Украина получит три очка.

Украина сыграет против Исландии 16 ноября в Польше. Начало встречи – в 19.00.

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Анатолий Трубин Украина - Исландия
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
