Легенда Динамо сообщил Ванату неприятные новости перед игрой с Исландией
Олег Кузнецов считает, что в стартовом составе сборной Украины сыграет Роман Яремчук
Легенда «Динамо» Олег Кузнецов считает, что форвард «Жироны» Владислав Ванат матч с Исландией начнет на скамейке запасных.
«Вряд ли Ребров рискнет играть со старта с двумя нападающими. Думаю, с первых минут мы увидим Яремчука. Роман более фактурный, чем Ванат, а в этом матче придется много цепляться за мячи и выигрывать верховую борьбу.
А во втором тайме, на замену, уже выйдет Ванат», – пояснил Кузнецов.
Украина сыграет против Исландии 16 ноября в Польше. Начало встречи – в 19:00.
