Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо сообщил Ванату неприятные новости перед игрой с Исландией
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 01:32 |
1284
0

Легенда Динамо сообщил Ванату неприятные новости перед игрой с Исландией

Олег Кузнецов считает, что в стартовом составе сборной Украины сыграет Роман Яремчук

16 ноября 2025, 01:32 |
1284
0
Легенда Динамо сообщил Ванату неприятные новости перед игрой с Исландией
УАФ. Владислав Ванат

Легенда «Динамо» Олег Кузнецов считает, что форвард «Жироны» Владислав Ванат матч с Исландией начнет на скамейке запасных.

«Вряд ли Ребров рискнет играть со старта с двумя нападающими. Думаю, с первых минут мы увидим Яремчука. Роман более фактурный, чем Ванат, а в этом матче придется много цепляться за мячи и выигрывать верховую борьбу.

А во втором тайме, на замену, уже выйдет Ванат», – пояснил Кузнецов.

Украина сыграет против Исландии 16 ноября в Польше. Начало встречи – в 19:00.

По теме:
Кобин пояснил, почему Ребров игнорирует Ярмоленко: «Это станет проблемой»
«Отмазаться от позора не получится». Ковалев – о решающей битве Украины
ВИДЕО. Жена Забарного снова впечатлила своей красотой. Огонь
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Владислав Ванат Олег Кузнецов (футбол)
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Даже не думал». Морозюк ответил, за кого голосовал на выборах
Футбол | 15 ноября 2025, 23:48 5
«Даже не думал». Морозюк ответил, за кого голосовал на выборах
«Даже не думал». Морозюк ответил, за кого голосовал на выборах

Бывший капитан Динамо никогда не голосовал на президентских выборах

ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
Бокс | 15 ноября 2025, 07:02 2
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику

Легенды бокса встретились в Узбекистане

Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Футбол | 15.11.2025, 06:42
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
Футбол | 15.11.2025, 13:01
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
В Полесье возникли проблемы после официального трансфера футболиста
Футбол | 16.11.2025, 05:22
В Полесье возникли проблемы после официального трансфера футболиста
В Полесье возникли проблемы после официального трансфера футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины понесла большую потерю перед игрой с Исландией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины понесла большую потерю перед игрой с Исландией
14.11.2025, 15:14 57
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
15.11.2025, 07:46 7
Футбол
Большой скандал. Перед боем Паркер – Уордли боксер употребил наркотики
Большой скандал. Перед боем Паркер – Уордли боксер употребил наркотики
14.11.2025, 14:45 3
Бокс
Определен состав сборной Украины по биатлону на предсезонные старты в Идре
Определен состав сборной Украины по биатлону на предсезонные старты в Идре
14.11.2025, 20:59 1
Биатлон
РЕБРОВ: «Мы должны думать про победу. Надо думать, как забить мяч»
РЕБРОВ: «Мы должны думать про победу. Надо думать, как забить мяч»
15.11.2025, 19:10 47
Футбол
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в ворота сборной Франции
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в ворота сборной Франции
14.11.2025, 09:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем