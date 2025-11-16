Легенда Динамо сообщил Ванату неприятные новости перед игрой с Исландией

Легенда «Динамо» Олег Кузнецов считает, что форвард «Жироны» Владислав Ванат матч с Исландией начнет на скамейке запасных.

«Вряд ли Ребров рискнет играть со старта с двумя нападающими. Думаю, с первых минут мы увидим Яремчука. Роман более фактурный, чем Ванат, а в этом матче придется много цепляться за мячи и выигрывать верховую борьбу.

А во втором тайме, на замену, уже выйдет Ванат», – пояснил Кузнецов.

Украина сыграет против Исландии 16 ноября в Польше. Начало встречи – в 19:00.