Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Предложение для УАФ. Полесье нашло игрока для сборной Украины
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 09:51 |
286
0

Предложение для УАФ. Полесье нашло игрока для сборной Украины

Житомирский клуб предложил услуги Александра Андриевского вместо Георгия Судакова

15 ноября 2025, 09:51 |
286
0
Предложение для УАФ. Полесье нашло игрока для сборной Украины
ФК Полесье Житомир. Александр Андриевский

Пресс-служба житомирского «Полесья» отреагировала на информацию о травме полузащитника лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова.

УАФ опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что один из лидеров «сине-желтых» из-за повреждения возвращается в расположения своей команды. «Волки» предложили услуги своего игрока – полузащитника Александра Андриевского:

«Вызывайте Андриевского», – написал житомирский клуб.

В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Сборная Украины в воскресенье, 16 ноября, проведет решающий матч квалификации ЧМ-2026, в котором сыграет против команды Исландии. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

По теме:
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «В конце концов, в футболе главное – это результат»
Златко ДАЛИЧ: «Поздравляю всех с выходом Хорватии на ЧМ-2026»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Рано поздравлять Шахтер, есть еще ЛНЗ и Полесье»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия Георгий Судаков Александр Андриевский Полесье Житомир травма
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Футбол | 15 ноября 2025, 08:17 19
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»

Легенда «Динамо» пережил тяжелую ночь после ракетно-дроновой атаки

Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Футбол | 15 ноября 2025, 06:23 0
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там

Германии для получения путевки нужно не проиграть Словакии в последнем туре

Эксперт назвал виновного игрока сборной Украины в поражении от Франции
Футбол | 14.11.2025, 14:11
Эксперт назвал виновного игрока сборной Украины в поражении от Франции
Эксперт назвал виновного игрока сборной Украины в поражении от Франции
Склоним головы. Шахматист-медик погиб, спасая под плотным огнем побратима
Война | 15.11.2025, 09:00
Склоним головы. Шахматист-медик погиб, спасая под плотным огнем побратима
Склоним головы. Шахматист-медик погиб, спасая под плотным огнем побратима
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Футбол | 15.11.2025, 07:46
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Он был везде». Во Франции назвали лучшего игрока сборной Украины
«Он был везде». Во Франции назвали лучшего игрока сборной Украины
14.11.2025, 10:27 1
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему у Динамо забрали пенальти в матче с ЛНЗ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему у Динамо забрали пенальти в матче с ЛНЗ
13.11.2025, 11:11 12
Футбол
РЕБРОВ: «Я думаю, это пенальти. У нас есть возможность все исправить»
РЕБРОВ: «Я думаю, это пенальти. У нас есть возможность все исправить»
14.11.2025, 00:23 32
Футбол
Франция – Украина – 4:0. Автобус Реброва в Париже. Видео голов, обзор матча
Франция – Украина – 4:0. Автобус Реброва в Париже. Видео голов, обзор матча
14.11.2025, 00:10 1
Футбол
Известно, почему Ребров запретил Малиновскому и Матвиенко играть с Францией
Известно, почему Ребров запретил Малиновскому и Матвиенко играть с Францией
13.11.2025, 15:25 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины понесла большую потерю перед игрой с Исландией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины понесла большую потерю перед игрой с Исландией
14.11.2025, 15:14 51
Футбол
Без шансов в Париже. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Франции
Без шансов в Париже. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Франции
13.11.2025, 23:40 240
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем