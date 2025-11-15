Предложение для УАФ. Полесье нашло игрока для сборной Украины
Житомирский клуб предложил услуги Александра Андриевского вместо Георгия Судакова
Пресс-служба житомирского «Полесья» отреагировала на информацию о травме полузащитника лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова.
УАФ опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что один из лидеров «сине-желтых» из-за повреждения возвращается в расположения своей команды. «Волки» предложили услуги своего игрока – полузащитника Александра Андриевского:
«Вызывайте Андриевского», – написал житомирский клуб.
В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Сборная Украины в воскресенье, 16 ноября, проведет решающий матч квалификации ЧМ-2026, в котором сыграет против команды Исландии. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.
