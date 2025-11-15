Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз на полуфинал ATP Finals 2025

15 ноября, свой матч в полуфинале Итогового турнира проведут Карлос Алькарас (АТР 1) и Феликс Оже Альяссим (АТР 8).

Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Карлос Алькарас

Испанец пока оправдывает статус одного из фаворитов турнира и лидера мирового рейтинга, он выиграл свою группу, что позволило пробиться в полуфинал. Карлитос начал с победы над австралийцем Де Минауром – 7:6, 6:2, тяжелой была победа над американцем Тейлором Фрицем – 6:7, 7:5, 6:3. Свой последний матч Алькарас выиграл у итальянца Лоренцо Музетти – 6:4, 6:1.

Испанец уже выиграл восемь титулов в этом году, но точно не собирается на этом останавливаться. Спортсмена должно мотивировать то, что Итоговый турнир ему еще никогда не покорялся. Важно сконцентрироваться на предстоящем матче, а не думать о потенциальном финале против Синнера.

Феликс Оже Альяссим

Канадец последним попал на Итоговый турнир, заняв восьмую строчку в чемпионской гонке. В своей группе Оже Альяссим считался одним из андердогов, но сумел занять второе место. Спортсмен начал с поражения от Янника Синнера – 5:7, 1:6.

Далее последовала битва против Бена Шелтона, которого удалось обыграть в волевом стиле 4:6, 7:6, 7:5. Перед последним матчем образовалась такая ситуация, что Феликс и Александр Зверев разыгрывали между собой путевку в полуфинал турнира. Несмотря на то, что соперник считался небольшим фаворитом, канадец смог выиграть в двух сетах – 6:4, 7:6. На Оже Альяссима не будет давить результат, что можно считать его главным преимуществом перед этой встречей.

Личные встречи

В очных противостояниях Алькарас ведет с минимальным преимуществом 4:3, стоит отметить, причем испанец находится на серии из четырех побед. Последний раз соперники пересекались в полуфинале Олимпиады 2024 года, тогда канадец провалился – 1:6, 1:6.

Прогноз

Несложно догадаться, что в этой паре Алькарас явный фаворит, испанец с большой вероятностью сможет пробиться в финал этого турнира. Оже-Альяссим постарается показать свой лучший теннис, однако, я допускаю, что он может провалиться.

Поставлю здесь на победу испанца с форой -1,5 сета за, 1,66, что выглядит, как минимум надежно.