16 ноября сборная Украины проведет шестой тур квалификации ЧМ-2026 в группе D, где на стадионе «Легия» в Варшаве сыграет против Исландии. Старт поединка – в 19:00 по киевскому времени. Игру будет обслуживать англичанин Энтони Тейлор.

В квартете вместе с Украиной выступают Франция, Исландия и Азербайджан. В прошлом месяце украинцы обыграли исландцев 5:3. На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом: Франция – 13 очков, Исландия – 7, Украина – 7, Азербайджан – 1.

Для выхода в плей-офф «сине-желтым» подходит только победа. Смотреть матч можно на ОТТ-платформе MEGOGO.