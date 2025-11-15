Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Исландия

Встреча состоится 16 ноября в 19:00

УАФ

16 ноября сборная Украины проведет шестой тур квалификации ЧМ-2026 в группе D, где на стадионе «Легия» в Варшаве сыграет против Исландии. Старт поединка – в 19:00 по киевскому времени. Игру будет обслуживать англичанин Энтони Тейлор.

В квартете вместе с Украиной выступают Франция, Исландия и Азербайджан. В прошлом месяце украинцы обыграли исландцев 5:3. На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом: Франция – 13 очков, Исландия – 7, Украина – 7, Азербайджан – 1.

Для выхода в плей-офф «сине-желтым» подходит только победа. Смотреть матч можно на ОТТ-платформе MEGOGO.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия где смотреть
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
