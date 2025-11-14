Янник Синнер – Бен Шелтон. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025

14 ноября, свою встречу на Итоговом турнире в Турине проведут Янник Синнер (АТР 2) и Бен Шелтон (АТР 5).

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Янник Синнер

Для Синнера домашний Итоговый турнир складывается хорошо, на счету теннисиста две победы в двух встречах. В первом матче итальянец справился с канадцем Феликсом Оже Альяссимом – 7:5, 6:1. Праздновал победу спортсмен и во втором матче, где сумел обыграть Александра Зверева – 6:4, 6:3.

На групповом этапе задание выполнено досрочно, Синнер квалифицировался в полуфинал, причем с первого места. Последний матч превратился в формальность, хотя я думаю, и здесь теннисист будет играть на победу. Итальянец пока в таком возрасте, что не должен устать под конец сезона.

Бен Шелтон

Хоть американец не всегда себя ведет, как игрок топ-уровня, прогресс в его результатах и игре прослеживается, попадание на Итоговый турнир яркое этому подтверждение. Уже сейчас можно утверждать, что как-то удивить Шелтон не смог, два поражения в двух матчах не оставили даже теоретических шансов на выход в полуфинал.

В первой встрече было поражение от немца Зверева – 3:6, 6:7. Не удалось реабилитироваться и во втором матче, где была упорная борьба, но американец уступил канадцу Оже Альяссиму – 6:4, 6:7, 5:7. Теперь главная мотивация Шелтона состоит в том, чтоб «громко хлопнуть дверью» перед вылетом с турнира, обыграв одного из лидеров современного тенниса.

Личные встречи

В очных противостояниях итальянец владеет большим перевесом, так как ведет со счетом 7:1. Трижды теннисисты играли между собой и в этом году, во всех случаях побеждал Синнер, не отдав сопернику ни партии.

Прогноз

С турнирной точки зрения матч не интересен обоим теннисистам, Синнер уже в полуфинале, а Шелтон прекращает борьбу на турнире. Думаю, итальянец может где-то расслабиться, а американец постарается доказать, что он не зря здесь играет. Хоть Бен и ниже классом, я поставлю на его победу с форой +5,5 геймов за 1,66, думаю, он сможет избежать разгрома.