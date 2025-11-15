Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Украина. Премьер лига
15 ноября 2025, 08:17 | Обновлено 15 ноября 2025, 08:18
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»

Легенда «Динамо» пережил тяжелую ночь после ракетно-дроновой атаки

Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, что пережил тяжелую ночь после последней ракетно-дроновой атаки на Киев.

«Я вообще не спал этой ночью. Звонил мой друг, говорит: «Туда попало, туда попало, обломки почти в каждом районе». Самое страшное – что погибли люди. Как мы будем дальше жить? Зеленский вроде бы уже помирился с Америкой, но Трамп нисколько не помогает. Такое ощущение, что он специально делает все, чтобы нас убивали.

Эта ночь была кошмарной. Я ходил из одной комнаты в другую. С одной стороны у меня окна выходят на Печерск. Смотрю – летят дроны, ракеты. Потом взрывы, повалил дым. С другой стороны происходило то же самое. Такая ночь у нас была. Света до сих пор нет. Не знаю, как мы зимой будем, это же батареи может разорвать, если будут такие длительные отключения света», – сказал Сабо.

Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Chemp83
Зеленському нема до цього діла  Зараз сама нажива .4 роки безупинного розворовування країни Кради доки війна 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
GloryUkraine
Відносно Трампа це не відчуття, а чиста правда.☹️
Ответить
+2
Galushka_na_maximalkah
Не будуть політики домагатись миру дипломатичним шляхом - буде лише гірше. Військовий шлях - це шлях смерті і руйнувань. Коли вже це люди зрозуміють 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Виктор Алтухов
Про світло. От воно було півзими, потім весну, літо, півосени, а потім, враз, графіки. думаю, тут справа не тільки в налетах, вони були завжди.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
SandroKing
Потрібно домовлятися. Під лежачий камінь вода не тече. 
Ответить
0
Chemp83
Навіть соромно коли публікують коментарі людей похилого віку з явними ознаками деменції Причому тут Трамп ? Трамп відмовив Україні в допомозі через те що корупційна влада в Україні розворовує бюджет України і допомоги партнерів  А ви б давали допомогу людям які крадуть як невгамовні ? І яким чином це до футболу ?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Forvard001
В це футбольна новина?
Ответить
-1
Lulinnha
Трамп показывает что нужно договариваться. Аргументы принимаются более сильной стороны. Увы но это аксиома. 
А у Сабо воевать и побеждать фантазии... Ну это его неразумность причина политической неграмотности.
Ответить
-5
Показать Скрыть 3 ответа
AMUR
Пиздуй до Ахметова або на закарпуття
Ответить
-7
