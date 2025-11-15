Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»

Бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, что пережил тяжелую ночь после последней ракетно-дроновой атаки на Киев.

«Я вообще не спал этой ночью. Звонил мой друг, говорит: «Туда попало, туда попало, обломки почти в каждом районе». Самое страшное – что погибли люди. Как мы будем дальше жить? Зеленский вроде бы уже помирился с Америкой, но Трамп нисколько не помогает. Такое ощущение, что он специально делает все, чтобы нас убивали.

Эта ночь была кошмарной. Я ходил из одной комнаты в другую. С одной стороны у меня окна выходят на Печерск. Смотрю – летят дроны, ракеты. Потом взрывы, повалил дым. С другой стороны происходило то же самое. Такая ночь у нас была. Света до сих пор нет. Не знаю, как мы зимой будем, это же батареи может разорвать, если будут такие длительные отключения света», – сказал Сабо.