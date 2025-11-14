Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, кто завершит сезон 2025 года первой ракеткой мира
14 ноября 2025, 12:48 |
Карлос Алькарас благодаря трем победам на Итоговом гарантировано останется лидером

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас завершит 2025 году первой ракеткой мира.

Алькарас гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам сезона после того, как добыл три победы на групповом этапе Итогового турнира АТР 2025.

Карлос стал 11-м теннисистом в истории, которому удалось завершить сезон на первой строчке рейтинга более одного раза (2022, 2025).

22-летний Алькарас – второй самый молодой игрок, которому покорилось такое достижения. Младше него был только Ллейтон Хьюитт, сделавший это в 21 год.

Обойти Карлоса по итогам ATP Finals мог только Янник Синнер – для этого Карлос должен был проиграть в третьем туре группы Лоренцо Музетти и затем в полуфинале уступить самому Яннику, который должен был еще и защитить трофей.

По теме:
Алькарас одолел Музетти и с тремя победами вышел в плей-офф ATP Finals 2025
Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
