Известно, кто завершит сезон 2025 года первой ракеткой мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас завершит 2025 году первой ракеткой мира.

Алькарас гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам сезона после того, как добыл три победы на групповом этапе Итогового турнира АТР 2025.

Карлос стал 11-м теннисистом в истории, которому удалось завершить сезон на первой строчке рейтинга более одного раза (2022, 2025).

22-летний Алькарас – второй самый молодой игрок, которому покорилось такое достижения. Младше него был только Ллейтон Хьюитт, сделавший это в 21 год.

Обойти Карлоса по итогам ATP Finals мог только Янник Синнер – для этого Карлос должен был проиграть в третьем туре группы Лоренцо Музетти и затем в полуфинале уступить самому Яннику, который должен был еще и защитить трофей.