Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Я всегда слежу за Свитолиной, Ястремской и Костюк»
Украинская легкоатлетка внимательно следит за теннисом
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко заявила, что внимательно следит за украинскими теннисистками. Спортсменка заявила, что болею за Светолину, Ястремскую и Костюк.
— Знаете ли вы кого-то из украинских теннисисток, возможно, с кем-то общаетесь?
— Конечно, я знаю Элину Свитолину, Марту Костюк, Даяну Ястремскую. Это девушки, которых я вижу, они медиа, я за них болею. Наверное, вживую я имела возможность общаться только с Элиной Свитолиной.
Мне было очень приятно. Не скажу, что мы прямо все дружим, потому что все-таки разные виды спорта, поэтому немного сложно в этом плане. Но я всегда слежу и болею за них. И благодаря им, на самом деле, я и узнала вообще о теннисе и стала болельщицей. Это тоже правда, – сказала Левченко.
