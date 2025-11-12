Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Я всегда слежу за Свитолиной, Ястремской и Костюк»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Легкая атлетика
12 ноября 2025, 08:53 |
Украинская легкоатлетка внимательно следит за теннисом

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Левченко

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко заявила, что внимательно следит за украинскими теннисистками. Спортсменка заявила, что болею за Светолину, Ястремскую и Костюк.

— Знаете ли вы кого-то из украинских теннисисток, возможно, с кем-то общаетесь?

— Конечно, я знаю Элину Свитолину, Марту Костюк, Даяну Ястремскую. Это девушки, которых я вижу, они медиа, я за них болею. Наверное, вживую я имела возможность общаться только с Элиной Свитолиной.

Мне было очень приятно. Не скажу, что мы прямо все дружим, потому что все-таки разные виды спорта, поэтому немного сложно в этом плане. Но я всегда слежу и болею за них. И благодаря им, на самом деле, я и узнала вообще о теннисе и стала болельщицей. Это тоже правда, – сказала Левченко.

