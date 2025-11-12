ВИДЕО. Хаос в ДР Конго: матч чемпионата прерван из-за беспорядков, стрельбы

В Демократической Республике Конго матч пятого тура национального чемпионата между клубами «Симба» и «Мазембе» завершился беспорядками, столкновениями и вмешательством полиции, которая применила оружие.

Хозяева открыли счет на 44-й минуте после точного удара Жака Мангобе, однако гости сравняли на 82-й минуте с пенальти, который реализовал вратарь Марк Диуф.

Именно этот эпизод с назначением одиннадцатиметрового удара вызвал волну возмущения среди болельщиков «Симбы». Ситуация быстро вышла из-под контроля: часть фанатов местной команды прорвалась на футбольное поле, временно прервав матч, а на трибунах и на поле вспыхнули беспорядки и столкновения.

Полиция была вынуждена открыть предупредительные выстрелы в воздух, пытаясь сдержать особо агрессивных болельщиков и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. В результате инцидента матч был прерван.