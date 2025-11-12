ВИДЕО. Хаос в ДР Конго: матч чемпионата прерван из-за беспорядков, стрельбы
Полиция была вынуждена открыть предупредительные выстрелы
В Демократической Республике Конго матч пятого тура национального чемпионата между клубами «Симба» и «Мазембе» завершился беспорядками, столкновениями и вмешательством полиции, которая применила оружие.
Хозяева открыли счет на 44-й минуте после точного удара Жака Мангобе, однако гости сравняли на 82-й минуте с пенальти, который реализовал вратарь Марк Диуф.
Именно этот эпизод с назначением одиннадцатиметрового удара вызвал волну возмущения среди болельщиков «Симбы». Ситуация быстро вышла из-под контроля: часть фанатов местной команды прорвалась на футбольное поле, временно прервав матч, а на трибунах и на поле вспыхнули беспорядки и столкновения.
Полиция была вынуждена открыть предупредительные выстрелы в воздух, пытаясь сдержать особо агрессивных болельщиков и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. В результате инцидента матч был прерван.
Crazy scenes in DR Congo today… 😳— Micky Jnr (@MickyJnr__) November 11, 2025
AS Simba 1-1 TP Mazembe and full-time descended into chaos.
Tear gas in the air, fans scattering, tension everywhere.
This is not what football should look like.
Passion is beautiful, but violence is not part of the game.#AfricanFootball pic.twitter.com/tHctCFuKVV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший игрок киевского «Динамо» отреагировал на неудачные результаты «бело-синих»
Американец выделил Теренса Кроуфорда