  4. ВИДЕО. Хаос в ДР Конго: матч чемпионата прерван из-за беспорядков, стрельбы
12 ноября 2025, 03:31 | Обновлено 12 ноября 2025, 03:38
ВИДЕО. Хаос в ДР Конго: матч чемпионата прерван из-за беспорядков, стрельбы

Полиция была вынуждена открыть предупредительные выстрелы

ВИДЕО. Хаос в ДР Конго: матч чемпионата прерван из-за беспорядков, стрельбы
Скріншот с видео

В Демократической Республике Конго матч пятого тура национального чемпионата между клубами «Симба» и «Мазембе» завершился беспорядками, столкновениями и вмешательством полиции, которая применила оружие.

Хозяева открыли счет на 44-й минуте после точного удара Жака Мангобе, однако гости сравняли на 82-й минуте с пенальти, который реализовал вратарь Марк Диуф.

Именно этот эпизод с назначением одиннадцатиметрового удара вызвал волну возмущения среди болельщиков «Симбы». Ситуация быстро вышла из-под контроля: часть фанатов местной команды прорвалась на футбольное поле, временно прервав матч, а на трибунах и на поле вспыхнули беспорядки и столкновения.

Полиция была вынуждена открыть предупредительные выстрелы в воздух, пытаясь сдержать особо агрессивных болельщиков и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. В результате инцидента матч был прерван.

По теме:
Экс-динамовец Мбокани завершил карьеру. Статистика футболиста из ДР Конго
Он был топ-форвардом Динамо. Дьемерси Мбокани завершил карьеру
Они бросали стулья на поле. Матч плей-аут за выживание в Серии B остановлен
Мазембе видео беспорядки
Михаил Олексиенко Источник
