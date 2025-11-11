Дорогостоящий трансфер. Ливерпуль определился с идеальной заменой Салаху
Английский гранд нацелился на Янкубу Минте
Гамбийский вингер «Брайтона» Янкуба Минте привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд видит в 21-летнем футболисте идеальную замену Мохамеду Салаху. «Брайтон» не отпустит своего футболиста за сумму меньше, чем 60 миллионов фунтов.
В текущем сезоне Янкуба Минте провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитыми мячом и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Ливерпуль определился с будущим Слота после разгромного поражения от «Манчестер Сити».
