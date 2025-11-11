Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дорогостоящий трансфер. Ливерпуль определился с идеальной заменой Салаху
Англия
11 ноября 2025, 22:36 | Обновлено 11 ноября 2025, 23:04
Дорогостоящий трансфер. Ливерпуль определился с идеальной заменой Салаху

Английский гранд нацелился на Янкубу Минте

11 ноября 2025, 22:36 | Обновлено 11 ноября 2025, 23:04
Дорогостоящий трансфер. Ливерпуль определился с идеальной заменой Салаху
Getty Images/Global Images Ukraine. Янкуба Минте

Гамбийский вингер «Брайтона» Янкуба Минте привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд видит в 21-летнем футболисте идеальную замену Мохамеду Салаху. «Брайтон» не отпустит своего футболиста за сумму меньше, чем 60 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Янкуба Минте провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитыми мячом и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Ливерпуль определился с будущим Слота после разгромного поражения от «Манчестер Сити».

Янкуба Минте Ливерпуль Брайтон трансферы АПЛ трансферы Мохамед Салах
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
