  4. Ливерпуль определился с будущим Слота после разгромного поражения от МС
Англия
11 ноября 2025, 19:27 |
773
2

Ливерпуль определился с будущим Слота после разгромного поражения от МС

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что ждет нидерландского специалиста

Ливерпуль определился с будущим Слота после разгромного поражения от МС
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Английский «Ливерпуль» не собирается увольнять главного тренера Арне Слота, несмотря на многочисленные поражения в нынешнем сезоне. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В последних десяти матчах чемпионы Премьер-лиги потерпели семь поражений при трех победах, а в последнем поединке команда уступила «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

«Ливерпуль» продолжает поддерживать тренера продолжает верить, что Арне Слот – нужный человек для этой работы; нужный человек, чтобы исправить эту ситуацию после всего, что изменилось по сравнению с прошлым сезоном.

И поэтому «Ливерпуль» сохраняет доверие к тренеру. Нет никаких контактов с другими специалистами или представителями других менеджеров.

Арне Слоту оказано полное доверие – как со стороны игроков, так и со стороны клуба. Таким образом, ситуация остается на 100% под контролем, и «Ливерпуль» совершенно не намерен что-либо менять.

Это важно прояснить, поскольку после поражений некоторые болельщики, очевидно, продолжают спрашивать, что будет с тренером, что будет с клубом, что будет с владельцами, но все они движутся в одном направлении», – сообщил Романо.

По теме:
ВИДЕО. Гол с привкусом яблока: забавное празднование Холанда и Фодена
ФОТО. Его не узнать. Мудрик кардинально сменил имидж
Игрок Ливерпуля отказался приехать в состав сборной Италии
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Арне Слот Фабрицио Романо
Николай Тытюк Источник: TeamTalk
ALM
Як тільки Мамарда встав в рамку замість Алісона - посипалися програші. Звісно, справа не тільки в одному воротнику, може так співпало.
Mark4854590
Чемпіонство у Слота вже є. В АПЛ щось треба дивитись у січні. От якщо ЛЧ не візьмуть, то можуть бути питання
