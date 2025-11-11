Ливерпуль определился с будущим Слота после разгромного поражения от МС

Английский «Ливерпуль» не собирается увольнять главного тренера Арне Слота, несмотря на многочисленные поражения в нынешнем сезоне. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В последних десяти матчах чемпионы Премьер-лиги потерпели семь поражений при трех победах, а в последнем поединке команда уступила «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

«Ливерпуль» продолжает поддерживать тренера продолжает верить, что Арне Слот – нужный человек для этой работы; нужный человек, чтобы исправить эту ситуацию после всего, что изменилось по сравнению с прошлым сезоном.

И поэтому «Ливерпуль» сохраняет доверие к тренеру. Нет никаких контактов с другими специалистами или представителями других менеджеров.

Арне Слоту оказано полное доверие – как со стороны игроков, так и со стороны клуба. Таким образом, ситуация остается на 100% под контролем, и «Ливерпуль» совершенно не намерен что-либо менять.

Это важно прояснить, поскольку после поражений некоторые болельщики, очевидно, продолжают спрашивать, что будет с тренером, что будет с клубом, что будет с владельцами, но все они движутся в одном направлении», – сообщил Романо.