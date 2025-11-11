Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
11 ноября 2025, 20:57
ВИДЕО. Зубков прокомментировал признание лучшим в Турции

Александр пообещал работать еще больше

ВИДЕО. Зубков прокомментировал признание лучшим в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков прокомментировал признание его лучшим правым вингером года в Турции по версии Turkuvaz Medya.

«Хочу поблагодарить газету Fotomac за то, что меня признали лучшим правым вингером года. Я буду работать еще усерднее, чтобы быть достойным этой награды.

В этом году «Трабзонспор» пишет хорошую историю. Мы хотим достичь командных целей и порадовать наших невероятных болельщиков. Просим их продолжать поддерживать нас».

В текущем сезоне Зубков сыграл 12 матчей за «Трабзонспор», в которых забил один гол и отдал три ассиста.

