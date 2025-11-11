ВИДЕО. Зубков прокомментировал признание лучшим в Турции
Александр пообещал работать еще больше
Вингер «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков прокомментировал признание его лучшим правым вингером года в Турции по версии Turkuvaz Medya.
«Хочу поблагодарить газету Fotomac за то, что меня признали лучшим правым вингером года. Я буду работать еще усерднее, чтобы быть достойным этой награды.
В этом году «Трабзонспор» пишет хорошую историю. Мы хотим достичь командных целей и порадовать наших невероятных болельщиков. Просим их продолжать поддерживать нас».
В текущем сезоне Зубков сыграл 12 матчей за «Трабзонспор», в которых забил один гол и отдал три ассиста.
🗣️ Oleksandr Zubkov: Bu ödüle layık olmak için daha fazla çalışacağım. Bu sene Trabzonspor olarak iyi bir hikaye yazıyoruz. İnanılmaz taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler. https://t.co/E4pyyb8HuJ pic.twitter.com/SJ2ALrmUsq— Sabah Spor (@sabahspor) November 11, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эндрик продолжит карьеру в чемпионате Франции, где будет выступать на правах аренды
Тренер Карпат высказался о дисквалификации