Реал согласился отпустить во Францию форварда, который не нужен Алонсо
Эндрик продолжит карьеру в чемпионате Франции, где будет выступать на правах аренды
Форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик продолжит карьеру в составе французского «Марселя». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
19-летний футболист недоволен своим положением в испанской команде, так как хочет получать регулярную игровую практику перед чемпионатом мира, который состоится в 2026 году.
Эндрик не входит в планы главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо и провел всего один матч в нынешнем сезоне – 12 минут против «Валенсии». Стоит отметить, что форвард пропустил несколько месяцев из-за травмы и так и не сумел побороться за место в стартовом составе.
По информации Романо, «Марсель» и «Реал» договорились об аренде до завершения сезона 2025/26 без опции выкупа.
После 12 туров французский клуб набрал 25 баллов и разместился на второй позиции в Лиге 1. Отставание от лидера – ПСЖ – составляет всего два очка.
