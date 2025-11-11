Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал согласился отпустить во Францию форварда, который не нужен Алонсо
Испания
11 ноября 2025, 20:37 | Обновлено 11 ноября 2025, 20:42
Реал согласился отпустить во Францию форварда, который не нужен Алонсо

Эндрик продолжит карьеру в чемпионате Франции, где будет выступать на правах аренды

Реал согласился отпустить во Францию форварда, который не нужен Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик 

Форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик продолжит карьеру в составе французского «Марселя». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

19-летний футболист недоволен своим положением в испанской команде, так как хочет получать регулярную игровую практику перед чемпионатом мира, который состоится в 2026 году.

Эндрик не входит в планы главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо и провел всего один матч в нынешнем сезоне – 12 минут против «Валенсии». Стоит отметить, что форвард пропустил несколько месяцев из-за травмы и так и не сумел побороться за место в стартовом составе.

По информации Романо, «Марсель» и «Реал» договорились об аренде до завершения сезона 2025/26 без опции выкупа.

После 12 туров французский клуб набрал 25 баллов и разместился на второй позиции в Лиге 1. Отставание от лидера – ПСЖ – составляет всего два очка.

Реал Мадрид Марсель Эндрик Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
