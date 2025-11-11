Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин определился со своим будущим, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 26-летний вратарь планирует остаться в своем нынешнем клубе и сразиться за место в стартовом составе со своим конкурентом – бельгийцем Тибо Куртуа.

Издание отмечает, что украинский голкипер готов ждать своего шанса в Мадриде, несмотря на то, что в нынешнем сезоне он на поле в составе «Реала» еще не выходил.