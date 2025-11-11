Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
11 ноября 2025, 19:34
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец

Андрей хочет остаться в Мадриде и сразиться за место в составе Реала

Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин определился со своим будущим, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 26-летний вратарь планирует остаться в своем нынешнем клубе и сразиться за место в стартовом составе со своим конкурентом – бельгийцем Тибо Куртуа.

Издание отмечает, что украинский голкипер готов ждать своего шанса в Мадриде, несмотря на то, что в нынешнем сезоне он на поле в составе «Реала» еще не выходил.

Der Gartenzwerg
Якщо на спорт.юа виходить новина про те, що "Лунін вирішив змінити клуб", значить скоро появиться новина про те, що Лунін вирішив залишитись на лавці
+7
Saar
+3
Boodya
Новина для тих, хто забув новини написані на цьому сайті раніше?
Раз в місяць нагадування?
+2
vbrjkf
Романенко впав з дивану після запою і придумав "сенсаційну новину"...
+2
fin
Я дуже терпляча людина, але й мене вже дістали ці новини про Луніна, як правило, висмоктані з пальця. Сайт розвивається по принципу: чим гірше, тим більше відгуків і реакцій на опубліковане. Працює, але для мене досить.
 
+1
Умник
Стане головним редактором спорт.юа
+1
8number
Судячи по фото до новини, Лунін має плани на галоперидол, поборотися із тараканами в голові 
0
Lulinnha
Хочет побить рекорд Модрича. Но только на скамейке запасных... 
0
