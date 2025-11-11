Испания11 ноября 2025, 19:34 |
1169
8
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец
Андрей хочет остаться в Мадриде и сразиться за место в составе Реала
11 ноября 2025, 19:34 |
1169
Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин определился со своим будущим, сообщает испанское издание AS.
По информации источника, 26-летний вратарь планирует остаться в своем нынешнем клубе и сразиться за место в стартовом составе со своим конкурентом – бельгийцем Тибо Куртуа.
Издание отмечает, что украинский голкипер готов ждать своего шанса в Мадриде, несмотря на то, что в нынешнем сезоне он на поле в составе «Реала» еще не выходил.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 ноября 2025, 08:33 1
Мичел вспомнил выступления украинского нападающего за каталонский клуб
Футбол | 11 ноября 2025, 19:26 14
Клуб оценивает игроков в первой части сезона
Футбол | 11.11.2025, 19:29
Футбол | 10.11.2025, 20:25
Футбол | 11.11.2025, 12:52
Популярные новости
10.11.2025, 06:22 10
09.11.2025, 18:51 32
09.11.2025, 19:52 14
11.11.2025, 07:22 3
10.11.2025, 04:42 1
10.11.2025, 00:02
10.11.2025, 08:16 15
10.11.2025, 13:47 48
Раз в місяць нагадування?