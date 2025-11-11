Вратарь сборной Украины может перейти в топовый клуб из Лондона

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может в ближайшее время покинуть свой клуб.

По информации портала El Nacional, украинец рассматривает возможность перехода из-за недостатка игровой практики. Среди потенциальных вариантов продолжения карьеры – английская Премьер-лига, где интерес к Лунину проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Кроме того, к борьбе за украинского голкипера якобы присоединился еще один клуб АПЛ – лондонский «Тоттенхэм».

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва