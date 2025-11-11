Бывший нападающий Милана: «Довбик? У меня были другие ожидания»
Алессандро Матрі считает, что «Роме» нужен новый форвард
Бывший нападающий «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии Алессандро Матрі прокомментировал игру нападающего «Ромы» Артема Довбика.
«Для меня Довбик ценный нападающий. По его характеристикам я думал, что он сможет хорошо проявить себя. Он умеет атаковать из глубины, имеет физику и неплохую технику. У меня были другие ожидания. Если в январе удастся привлечь нападающего, это может оказаться настоящим переломным моментом».
В текущем сезоне Артем сыграл 14 матчей за «Рому» во всех турнирах, забив два гола и отдав два ассиста.
Ранее стало известно, что Довбик пропустит матчи сборной Украины во время ноябрьской международной паузы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда может выйти на чемпионат мира
Рух недоволен судейством