ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 ноября 2025, 12:52
2839
4

Артем Довбик не поможет команде в ноябре

4 Comments
УАФ

Украинская ассоциация футбола официально подтвердила травму нападающего римской «Ромы» и национальной сборной Украины Артема Довбика.

Из-за повреждения сухожилия 28-летний футболист не сможет помочь сине-желтым в матчах отбора к чемпионату мира 2026 в сентябре.

13 ноября в 21:45 по киевскому времени состоится поединок Франция – Украина. 16 ноября в 19:00 «сине-желтые» сыграют последний и, возможно, решающий поединок за попадание на ЧМ-2026 против Исландии.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
FootFoodBol
Ну с Артёмом понятно, а какую звезду мы потеряли?
+10
Сьогодні Завтра
не збірна, а суцільні зірки - Стовбик, Микола Ш., фізрук...
+1
Andromed
Дуже прикро, ще й перед такими важливими поєдинками 
0
