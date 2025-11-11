ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией

Украинская ассоциация футбола официально подтвердила травму нападающего римской «Ромы» и национальной сборной Украины Артема Довбика.

Из-за повреждения сухожилия 28-летний футболист не сможет помочь сине-желтым в матчах отбора к чемпионату мира 2026 в сентябре.

13 ноября в 21:45 по киевскому времени состоится поединок Франция – Украина. 16 ноября в 19:00 «сине-желтые» сыграют последний и, возможно, решающий поединок за попадание на ЧМ-2026 против Исландии.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.