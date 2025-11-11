Пономарев назвал причину победы ЛНЗ над Динамо

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» (1:0):

«Спасибо ребятам, что они выполнили установку тренерского штаба. Против таких команд, как «Динамо», «Шахтер», «Полесье», в первую очередь, нужно играть максимально организованно и чтобы практически ни один футболист не выпадал из общей картины.

Все ребята действовали с полной самоотдачей. Только так можно достичь результата против сильных соперников».

После этой победы ЛНЗ вышло на 2-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 12 матчах УПЛ.