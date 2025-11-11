Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Пономарев назвал причину победы ЛНЗ над Динамо

Черкасские футболисты выполнили указания тренерского штаба

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» (1:0):

«Спасибо ребятам, что они выполнили установку тренерского штаба. Против таких команд, как «Динамо», «Шахтер», «Полесье», в первую очередь, нужно играть максимально организованно и чтобы практически ни один футболист не выпадал из общей картины.

Все ребята действовали с полной самоотдачей. Только так можно достичь результата против сильных соперников».

После этой победы ЛНЗ вышло на 2-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 12 матчах УПЛ.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Динамо - ЛНЗ
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
