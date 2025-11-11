Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брайтон и Райо возглавляют интересный статистический рейтинг в сезоне
11 ноября 2025, 10:50
Брайтон и Райо возглавляют интересный статистический рейтинг в сезоне

Вспомним команды, игроки которых больше забивают после выхода на замену

Getty Images/Global Images Ukraine

Брайтон и Райо Вальекано являются лидерами сезона 2025/26 среди команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов, забитых игроками после выхода на замену во всех турнирах.

В активе этих команд уже по 11 забитых мячей.

На один гол от них отстает Монако (10).

Команды топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов, забитых игроками, выходившими на замену в сезоне 2025/26 во всех турнирах:

  • 11 – Брайтон (29)
  • 11 – Райо Вальекано (30)
  • 10 – Монако (28)
  • 9 – Атлетико (34)
  • 9 – ПСЖ (40)
  • 8 – Лилль (29)
  • 7 – Ювентус (21)
  • 7 – Сельта (26)
  • 7 – Страсбург (32)
  • 7 – Марсель (34)
  • 7 – Арсенал (35)
  • 7 – Байер (38)

В скобках – общее количество голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.


«Ужасный вечер». Забарного раскритиковали во Франции, вспомнив его цену
Ахметов попросил 40 млн. Агахова рассказал о срыве трансфера в МЮ и Арсенал
«Я это вижу». Забарному вынесли нелестный приговор во Франции
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
