Брайтон и Райо возглавляют интересный статистический рейтинг в сезоне
Вспомним команды, игроки которых больше забивают после выхода на замену
Брайтон и Райо Вальекано являются лидерами сезона 2025/26 среди команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов, забитых игроками после выхода на замену во всех турнирах.
В активе этих команд уже по 11 забитых мячей.
На один гол от них отстает Монако (10).
Команды топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов, забитых игроками, выходившими на замену в сезоне 2025/26 во всех турнирах:
- 11 – Брайтон (29)
- 11 – Райо Вальекано (30)
- 10 – Монако (28)
- 9 – Атлетико (34)
- 9 – ПСЖ (40)
- 8 – Лилль (29)
- 7 – Ювентус (21)
- 7 – Сельта (26)
- 7 – Страсбург (32)
- 7 – Марсель (34)
- 7 – Арсенал (35)
- 7 – Байер (38)
В скобках – общее количество голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
🔝 🪑 ⚽️ Ningún equipo de las principales ligas europeas marca más goles gracias a los cambios que el Rayo Vallecano y el Brighton inglés.— Transfermarkt.es (@TMes_news) November 10, 2025
Los detalles: https://t.co/h3xoYrXQ9u#RayoVallecano #LaLiga #Atleti #RCCelta pic.twitter.com/5N7cndnspE
