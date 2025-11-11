Брайтон и Райо возглавляют интересный статистический рейтинг в сезоне

Брайтон и Райо Вальекано являются лидерами сезона 2025/26 среди команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов, забитых игроками после выхода на замену во всех турнирах.

В активе этих команд уже по 11 забитых мячей.

На один гол от них отстает Монако (10).

Команды топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов, забитых игроками, выходившими на замену в сезоне 2025/26 во всех турнирах:

11 – Брайтон (29)

11 – Райо Вальекано (30)

10 – Монако (28)

9 – Атлетико (34)

9 – ПСЖ (40)

8 – Лилль (29)

7 – Ювентус (21)

7 – Сельта (26)

7 – Страсбург (32)

7 – Марсель (34)

7 – Арсенал (35)

7 – Байер (38)

В скобках – общее количество голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.