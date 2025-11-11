Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси снова совершил 60+ результативных действий за календарный год
Major League Soccer
11 ноября 2025, 10:41 | Обновлено 11 ноября 2025, 10:42
237
0

Месси снова совершил 60+ результативных действий за календарный год

Аргентинец имеет в активе уже 13 подобных лет

11 ноября 2025, 10:41 | Обновлено 11 ноября 2025, 10:42
237
0
Месси снова совершил 60+ результативных действий за календарный год
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси совершил в 2025 году уже 64 результативных действия во всех турнирах.

Аргентинский нападающий уже в 13 разных годах совершил 60+ голевых действий.

Рекордным для Месси является 2012 год, в котором он отличился 113 результативными действиями.

Количество результативных действий, совершенных Лионелем Месси в календарных годах во всех турнирах (60+):

  • 113 – 2012
  • 96 – 2011
  • 90 – 2016
  • 79 – 2014
  • 78 – 2015
  • 77 – 2010
  • 77 – 2018
  • 70 – 2017
  • 68 – 2019
  • 65 – 2022
  • 64 – 2025
  • 61 – 2013
  • 61 – 2021
По теме:
ФОТО. То, что сделал Месси для своей мамы, растрогало фанов
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
ФОТО. Месси тайно вернулся в Барселону, но есть нюанс
Лионель Месси Интер Майами статистика Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:15 12
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика

Украинец продолжает ждать решения

Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Бокс | 11 ноября 2025, 06:50 12
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»

Американец выделил Теренса Кроуфорда

Лупашко ответил на резонансные слова коуча ЛНЗ после матча УПЛ
Футбол | 11.11.2025, 08:58
Лупашко ответил на резонансные слова коуча ЛНЗ после матча УПЛ
Лупашко ответил на резонансные слова коуча ЛНЗ после матча УПЛ
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Футбол | 10.11.2025, 21:27
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 11.11.2025, 08:33
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 9
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
11.11.2025, 07:22 3
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 216
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем