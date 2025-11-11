Месси снова совершил 60+ результативных действий за календарный год

Лионель Месси совершил в 2025 году уже 64 результативных действия во всех турнирах.

Аргентинский нападающий уже в 13 разных годах совершил 60+ голевых действий.

Рекордным для Месси является 2012 год, в котором он отличился 113 результативными действиями.

Количество результативных действий, совершенных Лионелем Месси в календарных годах во всех турнирах (60+):

113 – 2012

96 – 2011

90 – 2016

79 – 2014

78 – 2015

77 – 2010

77 – 2018

70 – 2017

68 – 2019

65 – 2022

64 – 2025

61 – 2013

61 – 2021