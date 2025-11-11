Major League Soccer11 ноября 2025, 10:41 | Обновлено 11 ноября 2025, 10:42
Месси снова совершил 60+ результативных действий за календарный год
Аргентинец имеет в активе уже 13 подобных лет
Лионель Месси совершил в 2025 году уже 64 результативных действия во всех турнирах.
Аргентинский нападающий уже в 13 разных годах совершил 60+ голевых действий.
Рекордным для Месси является 2012 год, в котором он отличился 113 результативными действиями.
Количество результативных действий, совершенных Лионелем Месси в календарных годах во всех турнирах (60+):
- 113 – 2012
- 96 – 2011
- 90 – 2016
- 79 – 2014
- 78 – 2015
- 77 – 2010
- 77 – 2018
- 70 – 2017
- 68 – 2019
- 65 – 2022
- 64 – 2025
- 61 – 2013
- 61 – 2021
🐐 Lionel Messi has hit 60+ goal contributions in a single calendar year for the 13th time in his legendary career! pic.twitter.com/ZpkoaXktwb— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) November 10, 2025
