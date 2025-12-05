Румыния05 декабря 2025, 02:48 |
Украинский защитник забил свой шестой гол в Европе в этом сезоне
Романчук забил в матче группового этапа Кубка Румынии
Центральный защитник «Университатя Крайова» Александр Романчук забил гол в матче группового этапа Кубка Румынии против «Петролула».
Украинец отметился на 10-й минуте, открыв счет в этой игре. «Университатя Крайова» победила на выезде со счетом 4:0.
25-летний футболист проводит 24-й поединок за клуб в текущем сезоне. На данный момент в его активе 6 голов и 2 результативные передачи.
