Украинский защитник забил свой шестой гол в Европе в этом сезоне

Центральный защитник «Университатя Крайова» Александр Романчук забил гол в матче группового этапа Кубка Румынии против «Петролула».

Украинец отметился на 10-й минуте, открыв счет в этой игре. «Университатя Крайова» победила на выезде со счетом 4:0.

25-летний футболист проводит 24-й поединок за клуб в текущем сезоне. На данный момент в его активе 6 голов и 2 результативные передачи.