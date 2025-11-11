Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Динамо назвал чемпиона УПЛ: «ЛНЗ не хватит на весь сезон»
Украина. Премьер лига
Легенда Динамо назвал чемпиона УПЛ: «ЛНЗ не хватит на весь сезон»

Олег Саленко считает Шахтер фаворитом нынешнего сезона УПЛ

ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Легендарный футболист киевского Динамо Олег Саленко определил очевидного фаворита на титул нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Сейчас, после 12 туров, вы можете сказать кто главный фаворит в борьбе за чемпионство?

– Шахтер. ЛНЗ, на мой взгляд, не хватит на весь турнир, а Полесье по подбору исполнителей не сможет конкурировать с «горняками», – сказал Саленко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер занимает первое место турнирной таблицы чемпионата, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей. ЛНЗ находится на второй строчке с 23 баллами.

