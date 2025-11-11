Легенда Динамо назвал чемпиона УПЛ: «ЛНЗ не хватит на весь сезон»

Легендарный футболист киевского Динамо Олег Саленко определил очевидного фаворита на титул нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Сейчас, после 12 туров, вы можете сказать кто главный фаворит в борьбе за чемпионство?

– Шахтер. ЛНЗ, на мой взгляд, не хватит на весь турнир, а Полесье по подбору исполнителей не сможет конкурировать с «горняками», – сказал Саленко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер занимает первое место турнирной таблицы чемпионата, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей. ЛНЗ находится на второй строчке с 23 баллами.