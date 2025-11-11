Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинские арбитры будут обслуживать матч юниорского ЧМ U-17
Молодежные турниры
11 ноября 2025, 00:57 | Обновлено 11 ноября 2025, 04:03
30
0

Украинские арбитры будут обслуживать матч юниорского ЧМ U-17

Алексей Деревинский будет работать на матче Узбекистан U‑17 – Панама U-17

11 ноября 2025, 00:57 | Обновлено 11 ноября 2025, 04:03
30
0
Украинские арбитры будут обслуживать матч юниорского ЧМ U-17
УАФ

На поединке юношеского чемпионата мира 2025 U-17 будет работать судейская бригада из Украины.

Украинцы будут работать на матче Узбекистан - Панама в группе J, который состоится 11 ноября в катарском Дохе.

Главным арбитром выступит Алексей Древинский. На линиях ему помогут Виктор Матяш и Алексей Миронов.

Игра начнется 11 ноября в 15:30 по киевскому времени в катарском Дохе.

По теме:
Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 12-м туре УПЛ
Украинский арбитр назначен на матч Лиги Европы с клубом АПЛ
Румынская бригада арбитров рассудит Шахтер и Брейдаблик
судейские назначения чемпионат мира по футболу U-17 Алексей Деревинский Виктор Матяш Алексей Миронов сборная Узбекистана по футболу сборная Панамы по футболу
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 10 ноября 2025, 08:55 2
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет

Энди Руис утверждает, что Александр готов с ним драться

Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 10 ноября 2025, 06:23 27
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо

ЛНЗ и Полесье делят второе место, а киевская команда – лишь четвертая

Скандал в Бенфике. Партнер Трубина и Судакова может попасть за решетку
Футбол | 11.11.2025, 00:04
Скандал в Бенфике. Партнер Трубина и Судакова может попасть за решетку
Скандал в Бенфике. Партнер Трубина и Судакова может попасть за решетку
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 10.11.2025, 09:47
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
«Я это вижу». Забарному вынесли нелестный приговор во Франции
Футбол | 10.11.2025, 21:56
«Я это вижу». Забарному вынесли нелестный приговор во Франции
«Я это вижу». Забарному вынесли нелестный приговор во Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
09.11.2025, 02:44 9
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 4
Футбол
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем