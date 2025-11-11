Молодежные турниры11 ноября 2025, 00:57 | Обновлено 11 ноября 2025, 04:03
Украинские арбитры будут обслуживать матч юниорского ЧМ U-17
Алексей Деревинский будет работать на матче Узбекистан U‑17 – Панама U-17
На поединке юношеского чемпионата мира 2025 U-17 будет работать судейская бригада из Украины.
Украинцы будут работать на матче Узбекистан - Панама в группе J, который состоится 11 ноября в катарском Дохе.
Главным арбитром выступит Алексей Древинский. На линиях ему помогут Виктор Матяш и Алексей Миронов.
Игра начнется 11 ноября в 15:30 по киевскому времени в катарском Дохе.
