Украинские арбитры будут обслуживать матч юниорского ЧМ U-17

На поединке юношеского чемпионата мира 2025 U-17 будет работать судейская бригада из Украины.

Украинцы будут работать на матче Узбекистан - Панама в группе J, который состоится 11 ноября в катарском Дохе.

Главным арбитром выступит Алексей Древинский. На линиях ему помогут Виктор Матяш и Алексей Миронов.

Игра начнется 11 ноября в 15:30 по киевскому времени в катарском Дохе.