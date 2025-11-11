Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лассина Траоре встретился с болельщиками Шахтера во Львове
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 02:23 | Обновлено 11 ноября 2025, 02:59
84
0

ФОТО. Лассина Траоре встретился с болельщиками Шахтера во Львове

Форвард Шахтера восстановился после травмы и раздал фанатам автографы

11 ноября 2025, 02:23 | Обновлено 11 ноября 2025, 02:59
84
0
ФОТО. Лассина Траоре встретился с болельщиками Шахтера во Львове
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Нападающий Шахтера Лассина Траоре встретился с болельщиками во Львове перед матчем 12-го тура УПЛ против Полтавы.

Игрок уделил время фанатам для совместных фото, автографов и искреннего общения, подарив позитивные эмоции.

Эта встреча стала особенной, ведь форвард недавно восстановился после травмы и вскоре вернется в игру.

«Шахтер» поблагодарил болельщиков за теплую поддержку и пригласил их на следующие поединки команды.

В день мероприятия горняки одержали убедительную победу над Полтавой в матче 12-го тура УПЛ со счетом 7:1.

По теме:
В Шахтере рассказали, как приобрести билеты на игру ЛК с Шемрок Роверс
ЛУПАШКО: «Еврокубки – это большие амбиции и большие вложения в клуб»
ПОЗДЕЕВ: «Рассматривали подписание Оевуси, еще когда я в Колосе работал»
Шахтер Донецк Лассина Траоре фото встреча с болельщиками автограф Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Привык, чтобы ему платили». Названа причина ухода Маркевича из Карпат
Футбол | 11 ноября 2025, 00:25 0
«Привык, чтобы ему платили». Названа причина ухода Маркевича из Карпат
«Привык, чтобы ему платили». Названа причина ухода Маркевича из Карпат

Козловский высказался о Мироне Маркевиче

Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 10 ноября 2025, 08:55 2
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет

Энди Руис утверждает, что Александр готов с ним драться

САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Футбол | 10.11.2025, 05:42
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Футбол | 10.11.2025, 20:25
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Футбол | 10.11.2025, 06:22
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 9
Футбол
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 2
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 217
Футбол
Непобежденный украинский боксер уверенно одолел соперника из Венесуэлы
Непобежденный украинский боксер уверенно одолел соперника из Венесуэлы
09.11.2025, 13:44
Бокс
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем