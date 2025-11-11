ФОТО. Лассина Траоре встретился с болельщиками Шахтера во Львове

Нападающий Шахтера Лассина Траоре встретился с болельщиками во Львове перед матчем 12-го тура УПЛ против Полтавы.

Игрок уделил время фанатам для совместных фото, автографов и искреннего общения, подарив позитивные эмоции.

Эта встреча стала особенной, ведь форвард недавно восстановился после травмы и вскоре вернется в игру.

«Шахтер» поблагодарил болельщиков за теплую поддержку и пригласил их на следующие поединки команды.

В день мероприятия горняки одержали убедительную победу над Полтавой в матче 12-го тура УПЛ со счетом 7:1.