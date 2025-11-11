Арсенал, Ман Сити, Челси. Как выглядит таблица АПЛ после разгрома Ливерпуля

В Английской Премьер-лиге проведено 11 туров, и изменилась турнирная таблица.

11-й тур состоялся 7–9 ноября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

В центральном матче тура Манчестер Сити разгромил Ливерпуль (3:0). Это был 1000-й матч для коуча горожан Пепа Гвардиолы на тренерском мостике.

В верхней части турнирной таблицы находятся: Арсенал (26 очков), Ман Сити (22), Челси (20), Сандерленд (19), Тоттенхэм, Астон Вилла, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Борнмут (по 18).

Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 11 туров. Также в опасной зоне: Бернли, Вест Хэм (по 10) и Ноттингем Форест (9).

АПЛ. 11-й тур

08.11. 14:30. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:2

08.11. 17:00. Вест Хэм – Бёрнли – 3:2

08.11. 17:00. Эвертон – Фулхэм – 2:0

08.11. 19:30. Сандерленд – Арсенал – 2:2

08.11. 22:00. Челси – Вулверхэмптон – 3:0

09.11. 16:00. Астон Вилла – Борнмут – 4:0

09.11. 16:00. Брентфорд – Ньюкасл – 3:1

09.11. 16:00. Кристал Пэлас – Брайтон – 0:0

09.11. 16:00. Ноттингем Форест – Лидс – 3:1

09.11. 18:30. Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0

Турнирная таблица