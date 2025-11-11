Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал, Ман Сити, Челси. Как выглядит таблица АПЛ после разгрома Ливерпуля
Англия
11 ноября 2025, 16:05 | Обновлено 11 ноября 2025, 16:08
396
0

Арсенал, Ман Сити, Челси. Как выглядит таблица АПЛ после разгрома Ливерпуля

Горожане отпраздновали 1000-й матч Пепа Гвардиолы яркой победой

11 ноября 2025, 16:05 | Обновлено 11 ноября 2025, 16:08
396
0
Арсенал, Ман Сити, Челси. Как выглядит таблица АПЛ после разгрома Ливерпуля
Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

В Английской Премьер-лиге проведено 11 туров, и изменилась турнирная таблица.

11-й тур состоялся 7–9 ноября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче тура Манчестер Сити разгромил Ливерпуль (3:0). Это был 1000-й матч для коуча горожан Пепа Гвардиолы на тренерском мостике.

В верхней части турнирной таблицы находятся: Арсенал (26 очков), Ман Сити (22), Челси (20), Сандерленд (19), Тоттенхэм, Астон Вилла, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Борнмут (по 18).

Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 11 туров. Также в опасной зоне: Бернли, Вест Хэм (по 10) и Ноттингем Форест (9).

АПЛ. 11-й тур

  • 08.11. 14:30. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:2
  • 08.11. 17:00. Вест Хэм – Бёрнли – 3:2
  • 08.11. 17:00. Эвертон – Фулхэм – 2:0
  • 08.11. 19:30. Сандерленд – Арсенал – 2:2
  • 08.11. 22:00. Челси – Вулверхэмптон – 3:0
  • 09.11. 16:00. Астон Вилла – Борнмут – 4:0
  • 09.11. 16:00. Брентфорд – Ньюкасл – 3:1
  • 09.11. 16:00. Кристал Пэлас – Брайтон – 0:0
  • 09.11. 16:00. Ноттингем Форест – Лидс – 3:1
  • 09.11. 18:30. Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 11 8 2 1 20 - 5 23.11.25 18:30 Арсенал - Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм 26
2 Манчестер Сити 11 7 1 3 23 - 8 22.11.25 19:30 Ньюкасл - Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити 22
3 Челси 11 6 2 3 21 - 11 22.11.25 14:30 Бёрнли - Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль 20
4 Сандерленд 11 5 4 2 14 - 10 22.11.25 17:00 Фулхэм - Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд 19
5 Тоттенхэм 11 5 3 3 19 - 10 23.11.25 18:30 Арсенал - Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм 18
6 Астон Вилла 11 5 3 3 13 - 10 23.11.25 16:00 Лидс - Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли 18
7 Манчестер Юнайтед 11 5 3 3 19 - 18 24.11.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд 18
8 Ливерпуль 11 6 0 5 18 - 17 22.11.25 17:00 Ливерпуль - Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль 18
9 Борнмут 11 5 3 3 17 - 18 22.11.25 17:00 Борнмут - Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм 18
10 Кристал Пэлас 11 4 5 2 14 - 9 22.11.25 17:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас 17
11 Брайтон 11 4 4 3 17 - 15 22.11.25 17:00 Брайтон - Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон 16
12 Брентфорд 11 5 1 5 17 - 17 22.11.25 17:00 Брайтон - Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити 16
13 Эвертон 11 4 3 4 12 - 13 24.11.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас 15
14 Ньюкасл 11 3 3 5 11 - 14 22.11.25 19:30 Ньюкасл - Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест 12
15 Фулхэм 11 3 2 6 12 - 16 22.11.25 17:00 Фулхэм - Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм 11
16 Лидс 11 3 2 6 10 - 20 23.11.25 16:00 Лидс - Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм 11
17 Бёрнли 11 3 1 7 14 - 22 22.11.25 14:30 Бёрнли - Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли 10
18 Вест Хэм 11 3 1 7 13 - 23 22.11.25 17:00 Борнмут - Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм 10
19 Ноттингем Форест 11 2 3 6 10 - 20 22.11.25 17:00 Ливерпуль - Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест 9
20 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7 - 25 22.11.25 17:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон 2
Полная таблица

По теме:
Мировой рекорд. Ливерпуль готовит исторический трансфер
Реал уже зимой может попрощаться с суперзвездой, идут переговоры
Гвардиола установил интересный рекорд среди тренеров, начиная с 1980 года
статистические расклады Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Челси Вест Хэм Егор Ярмолюк Тимур Тутеров Пеп Гвардиола Манчестер Сити - Ливерпуль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
