Арсенал, Ман Сити, Челси. Как выглядит таблица АПЛ после разгрома Ливерпуля
Горожане отпраздновали 1000-й матч Пепа Гвардиолы яркой победой
В Английской Премьер-лиге проведено 11 туров, и изменилась турнирная таблица.
11-й тур состоялся 7–9 ноября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.
В центральном матче тура Манчестер Сити разгромил Ливерпуль (3:0). Это был 1000-й матч для коуча горожан Пепа Гвардиолы на тренерском мостике.
В верхней части турнирной таблицы находятся: Арсенал (26 очков), Ман Сити (22), Челси (20), Сандерленд (19), Тоттенхэм, Астон Вилла, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Борнмут (по 18).
Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 11 туров. Также в опасной зоне: Бернли, Вест Хэм (по 10) и Ноттингем Форест (9).
АПЛ. 11-й тур
- 08.11. 14:30. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:2
- 08.11. 17:00. Вест Хэм – Бёрнли – 3:2
- 08.11. 17:00. Эвертон – Фулхэм – 2:0
- 08.11. 19:30. Сандерленд – Арсенал – 2:2
- 08.11. 22:00. Челси – Вулверхэмптон – 3:0
- 09.11. 16:00. Астон Вилла – Борнмут – 4:0
- 09.11. 16:00. Брентфорд – Ньюкасл – 3:1
- 09.11. 16:00. Кристал Пэлас – Брайтон – 0:0
- 09.11. 16:00. Ноттингем Форест – Лидс – 3:1
- 09.11. 18:30. Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|23.11.25 18:30 Арсенал - Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм
|26
|2
|Манчестер Сити
|11
|7
|1
|3
|23 - 8
|22.11.25 19:30 Ньюкасл - Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити
|22
|3
|Челси
|11
|6
|2
|3
|21 - 11
|22.11.25 14:30 Бёрнли - Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль
|20
|4
|Сандерленд
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|22.11.25 17:00 Фулхэм - Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд
|19
|5
|Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19 - 10
|23.11.25 18:30 Арсенал - Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм
|18
|6
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|23.11.25 16:00 Лидс - Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли
|18
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|24.11.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд
|18
|8
|Ливерпуль
|11
|6
|0
|5
|18 - 17
|22.11.25 17:00 Ливерпуль - Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль
|18
|9
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|17 - 18
|22.11.25 17:00 Борнмут - Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм
|18
|10
|Кристал Пэлас
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|22.11.25 17:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас
|17
|11
|Брайтон
|11
|4
|4
|3
|17 - 15
|22.11.25 17:00 Брайтон - Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон
|16
|12
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|22.11.25 17:00 Брайтон - Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити
|16
|13
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|24.11.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас
|15
|14
|Ньюкасл
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|22.11.25 19:30 Ньюкасл - Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест
|12
|15
|Фулхэм
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|22.11.25 17:00 Фулхэм - Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм
|11
|16
|Лидс
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|23.11.25 16:00 Лидс - Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм
|11
|17
|Бёрнли
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|22.11.25 14:30 Бёрнли - Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли
|10
|18
|Вест Хэм
|11
|3
|1
|7
|13 - 23
|22.11.25 17:00 Борнмут - Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм
|10
|19
|Ноттингем Форест
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|22.11.25 17:00 Ливерпуль - Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест
|9
|20
|Вулверхэмптон
|11
|0
|2
|9
|7 - 25
|22.11.25 17:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон
|2
