ЛУПАШКО: «Еврокубки – это большие амбиции и большие вложения в клуб»

Наставник Карпат Владислав Лупашко ответил, стоит ли перед командой задача выхода в еврокубки:

«То, что сейчас у нас происходит – у нас на заменe четыре футболиста. Это невозможно сделать. Мы видим, насколько кадрово усилились команды, которые хотят играть в еврокубках: это «Шахтер», «Динамо», «Полессье», ЛНЗ, «Металлист 1925», тот же «Колос». Насколько сильным было это трансферное окно для них. Все зависит от того, насколько мы усилимся и насколько будем динамично развиваться в этом плане.

Снова же, даже если бы мы не усиливались, а просто остались той же командой, которой играли в прошлом сезоне – это один вопрос. Если же сейчас говорить о том, что мы стали слабее, чем в том сезоне – это другой факт, и на него нужно обращать внимание. Мы стали слабее и потому, что ожидали возвращения Стецкова и Сича к подготовке к чемпионату, но произошло, как произошло. Еврокубки – это большие амбиции и большие вложения в клуб, не только финансовые, но и в работу на трансферном рынке. Это важно.

Выбытие из Кубка? Кубок Украины для меня очень важен, поэтому, конечно, та игра оставила неприятные ощущения. Этот матч мы проиграли психологически, потому что были в определенном эмоционально нестабильном состоянии.

Кадровые проблемы и трансферный рынок? Этот вопрос лучше задавать руководителям клуба. Но усиление действительно необходимо. Каждый тренер всегда хочет усилиться, но сейчас речь не о моем желании, а о том, что мы вошли в сезон кадрово неготовыми. Этот вопрос открыт – и до чемпионата, и во время него, и зимой также будет открыт.

Красные карточки? У меня вообще нет конфликтов с другими тренерами. Я стараюсь не обращать внимания на комментарии тренерского штаба соперника, если они не адресованы мне. Считаю, что я максимально толерантный тренер, никогда не имел конфликтов с судьями. То, что было – согласен, это была ошибка с одной стороны.

Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые поддерживали нас все это время, несмотря на результаты. Тех, кто понимал, что мы боремся за клуб. Но также хотел бы попросить прекращать ситуации, которые происходят во время матчей, когда отдельные люди выкрикивают определенные вещи. Эти выкрики не добавляют уверенности игрокам и тренерскому штабу».