Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУПАШКО: «Еврокубки – это большие амбиции и большие вложения в клуб»
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 01:41 | Обновлено 11 ноября 2025, 02:04
17
0

ЛУПАШКО: «Еврокубки – это большие амбиции и большие вложения в клуб»

Наставник Карпат ответил на вопрос о целях, которые стоят перед командой

11 ноября 2025, 01:41 | Обновлено 11 ноября 2025, 02:04
17
0
ЛУПАШКО: «Еврокубки – это большие амбиции и большие вложения в клуб»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Наставник Карпат Владислав Лупашко ответил, стоит ли перед командой задача выхода в еврокубки:

«То, что сейчас у нас происходит – у нас на заменe четыре футболиста. Это невозможно сделать. Мы видим, насколько кадрово усилились команды, которые хотят играть в еврокубках: это «Шахтер», «Динамо», «Полессье», ЛНЗ, «Металлист 1925», тот же «Колос». Насколько сильным было это трансферное окно для них. Все зависит от того, насколько мы усилимся и насколько будем динамично развиваться в этом плане.

Снова же, даже если бы мы не усиливались, а просто остались той же командой, которой играли в прошлом сезоне – это один вопрос. Если же сейчас говорить о том, что мы стали слабее, чем в том сезоне – это другой факт, и на него нужно обращать внимание. Мы стали слабее и потому, что ожидали возвращения Стецкова и Сича к подготовке к чемпионату, но произошло, как произошло. Еврокубки – это большие амбиции и большие вложения в клуб, не только финансовые, но и в работу на трансферном рынке. Это важно.

Выбытие из Кубка? Кубок Украины для меня очень важен, поэтому, конечно, та игра оставила неприятные ощущения. Этот матч мы проиграли психологически, потому что были в определенном эмоционально нестабильном состоянии.

Кадровые проблемы и трансферный рынок? Этот вопрос лучше задавать руководителям клуба. Но усиление действительно необходимо. Каждый тренер всегда хочет усилиться, но сейчас речь не о моем желании, а о том, что мы вошли в сезон кадрово неготовыми. Этот вопрос открыт – и до чемпионата, и во время него, и зимой также будет открыт.

Красные карточки? У меня вообще нет конфликтов с другими тренерами. Я стараюсь не обращать внимания на комментарии тренерского штаба соперника, если они не адресованы мне. Считаю, что я максимально толерантный тренер, никогда не имел конфликтов с судьями. То, что было – согласен, это была ошибка с одной стороны.

Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые поддерживали нас все это время, несмотря на результаты. Тех, кто понимал, что мы боремся за клуб. Но также хотел бы попросить прекращать ситуации, которые происходят во время матчей, когда отдельные люди выкрикивают определенные вещи. Эти выкрики не добавляют уверенности игрокам и тренерскому штабу».

По теме:
ПОЗДЕЕВ: «Рассматривали подписание Оевуси, еще когда я в Колосе работал»
Назван лучший игрок Шахтера в матче против Полтавы
Журналист спрогнозировал бюджет Шахтера. Гораздо больше, чем у Динамо
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский признался, думает ли он об отставке из Динамо
Футбол | 10 ноября 2025, 21:44 8
Шовковский признался, думает ли он об отставке из Динамо
Шовковский признался, думает ли он об отставке из Динамо

Тренер – о своих нынешних ощущениях

Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Футбол | 10 ноября 2025, 13:47 45
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок

Артем Довбик получил травму мышцы бедра в матче против Удинезе

«Ужасный вечер». Забарного раскритиковали во Франции, вспомнив его цену
Футбол | 10.11.2025, 23:53
«Ужасный вечер». Забарного раскритиковали во Франции, вспомнив его цену
«Ужасный вечер». Забарного раскритиковали во Франции, вспомнив его цену
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Футбол | 10.11.2025, 05:42
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Футбол | 10.11.2025, 03:42
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
09.11.2025, 02:44 9
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 217
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 2
Футбол
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Непобежденный украинский боксер уверенно одолел соперника из Венесуэлы
Непобежденный украинский боксер уверенно одолел соперника из Венесуэлы
09.11.2025, 13:44
Бокс
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем