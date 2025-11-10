Журналист спрогнозировал бюджет Шахтера. Гораздо больше, чем у Динамо
Горняки якобы тратят на команду вдвое больше, чем Полесье
Украинский спортивный журналист Сергей Тищенко высказался о финансовой ситуации топ-клубов Украинской Премьер-лиги:
«Генеральные директора Динамо и Полесья озвучили бюджеты клубов. Динамо – 35-40 миллионов евро. Полесье – 25-30 миллионов долларов.
Я думаю, что бюджет Шахтера точно самый большой в Украине. Донецкий клуб только на трансферы себе позволяет тратить десятки миллионов евро. Я думаю, что здесь речь может идти о сумме в районе 60 миллионов евро в год всех расходов».
После 12 туров УПЛ именно Шахтер возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 27 очками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Цыганков получил признание от аналитиков
Георгий Судаков готов помочь главной команде страны