Месси выбрал себе новый клуб, в который готов перейти зимой

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси не исключил возвращения в «Барселону».

Как сообщает источник, аргентинец готов вернуться на Камп Ноу уже зимой, в январе, на правах аренды из «Интер Майами». Для Месси это шанс оставаться на высоком уровне перед ЧМ-2026.

Однако на пути стоят два серьезных барьера: Джоан Лапорта и финансовые ограничения Ла Лиги под руководством Хавьера Тебаса. Отношения Месси и президента до сих пор напряженные, а зарплатная политика клуба не позволяет зарегистрировать контракт даже на полгода. Возвращение возможно, но только при условии смены руководства и соблюдения финансовых правил.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами». Восьмикратный обладатель Золотого мяча связал свое будущее с флоридским клубом до конца 2028 года.