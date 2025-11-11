Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси выбрал себе новый клуб, в который готов перейти зимой
Испания
11 ноября 2025, 22:22 |
945
2

Месси выбрал себе новый клуб, в который готов перейти зимой

Аргентинец может вернуться в «Барселону»

11 ноября 2025, 22:22 |
945
2 Comments
Месси выбрал себе новый клуб, в который готов перейти зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси не исключил возвращения в «Барселону».

Как сообщает источник, аргентинец готов вернуться на Камп Ноу уже зимой, в январе, на правах аренды из «Интер Майами». Для Месси это шанс оставаться на высоком уровне перед ЧМ-2026.

Однако на пути стоят два серьезных барьера: Джоан Лапорта и финансовые ограничения Ла Лиги под руководством Хавьера Тебаса. Отношения Месси и президента до сих пор напряженные, а зарплатная политика клуба не позволяет зарегистрировать контракт даже на полгода. Возвращение возможно, но только при условии смены руководства и соблюдения финансовых правил.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами». Восьмикратный обладатель Золотого мяча связал свое будущее с флоридским клубом до конца 2028 года.

По теме:
Месси назвал самый счастливый момент за всю карьеру в Барселоне
Лионель МЕССИ: «Я представлял себе, что всю жизнь буду играть там»
Лионель МЕССИ: «Это было очень странно. Мы этого не ожидали»
Лионель Месси Ла Лига чемпионат Испании по футболу Интер Майами Барселона
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Футбол | 11 ноября 2025, 07:22 3
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»

Тренер Карпат высказался о дисквалификации

ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас в за границей
Футбол | 11 ноября 2025, 23:21 0
ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас в за границей
ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас в за границей

Дмитрий Сула помог «Супер Нови» одержать победу, Артем Марчук также забил

Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11.11.2025, 07:55
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку во Франции
Футбол | 11.11.2025, 20:59
ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку во Франции
ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку во Франции
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Футбол | 11.11.2025, 10:40
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Перейдёт когда появится Барселона - 1. И сыграет за миску паэльи... 
Ответить
0
Victor673256ua
Барселона зараз копійки рахує.. А тут Мессі
Ответить
0
Популярные новости
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
11.11.2025, 10:29
Футзал
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
11.11.2025, 08:59 3
Бокс
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем