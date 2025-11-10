Украинец попал в символическую сборную тура в топ-лиге
Виктор Цыганков получил признание от аналитиков
7-9 ноября 2025 года состоялись матчи 12-го тура Ла Лиги. Всего 20 испанских команд провели между собой 10 поединков.
По итогам всех матчей известный аналитический портал SofaScore составил символическую команду этого тура чемпионата Испании. В нее попал украинский вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков, который забил победный гол в ворота Алавеса (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перфоманс Виктора аналитики оценили в 8,2 балла, что стало одной из самых высоких оценок в туре.
ФОТО. Украинец попал в символическую сборную тура в топ-лиге
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о своих нынешних ощущениях
Артем Легостаев выбрал бы играть за житомирский клуб