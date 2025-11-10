Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинец попал в символическую сборную тура в топ-лиге
Испания
Украинец попал в символическую сборную тура в топ-лиге

Виктор Цыганков получил признание от аналитиков

7-9 ноября 2025 года состоялись матчи 12-го тура Ла Лиги. Всего 20 испанских команд провели между собой 10 поединков.

По итогам всех матчей известный аналитический портал SofaScore составил символическую команду этого тура чемпионата Испании. В нее попал украинский вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков, который забил победный гол в ворота Алавеса (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перфоманс Виктора аналитики оценили в 8,2 балла, что стало одной из самых высоких оценок в туре.

Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона
Олег Заворотный
Топ АПЛ прикріпили) Ой журналисты, профессионализм аж прёт! Ну а чего, тоже ж топ-лига)))
