7-9 ноября 2025 года состоялись матчи 12-го тура Ла Лиги. Всего 20 испанских команд провели между собой 10 поединков.

По итогам всех матчей известный аналитический портал SofaScore составил символическую команду этого тура чемпионата Испании. В нее попал украинский вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков, который забил победный гол в ворота Алавеса (1:0).

Перфоманс Виктора аналитики оценили в 8,2 балла, что стало одной из самых высоких оценок в туре.

ФОТО. Украинец попал в символическую сборную тура в топ-лиге