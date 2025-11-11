Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Испанские СМИ: солнце встает над Жироной, а Цыганков снова забивает
Испания
11 ноября 2025, 19:29
Цыганков принес команде победу в матче Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный испанский ресурс AS отметил вклад украинского хавбека Виктора Цыганкова, который забил победный гол в последнем матче с Алавесом и помог команде добыть вторую победу в сезоне.

Команда все еще находится в зоне вылета, однако сообщается, что этот успех добавил футболистам сил и улучшил настроение в раздевалке.

Статья о нынешней ситуации даже названа «Солнце встает над Жироной», а отдельно выделили Цыганкова.

Указано, что Виктор еще не набрал оптимальную форму, но тренер считает полузащитника ключевым исполнителем в атаке, поэтому доверяет место в стартовом составе.

Цыганков забил гол и с 15 мячами поднялся в топ-15 лучших бомбардиров в истории клуба.

По теме:
Шанс для украинцев. Жирона узнала соперника по Кубку Испании
Украинец попал в символическую сборную тура в топ-лиге
В дополнение к Куртуа. Реал потерял еще одну звезду из-за травмы
Жирона Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
