Испанские СМИ: солнце встает над Жироной, а Цыганков снова забивает

Известный испанский ресурс AS отметил вклад украинского хавбека Виктора Цыганкова, который забил победный гол в последнем матче с Алавесом и помог команде добыть вторую победу в сезоне.

Команда все еще находится в зоне вылета, однако сообщается, что этот успех добавил футболистам сил и улучшил настроение в раздевалке.

Статья о нынешней ситуации даже названа «Солнце встает над Жироной», а отдельно выделили Цыганкова.

Указано, что Виктор еще не набрал оптимальную форму, но тренер считает полузащитника ключевым исполнителем в атаке, поэтому доверяет место в стартовом составе.

Цыганков забил гол и с 15 мячами поднялся в топ-15 лучших бомбардиров в истории клуба.