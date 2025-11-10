Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 ноября на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине (Италия) продолжатся матчи первого тура.

На старте группы Джимми Коннорса сыграют Лоренцо Музетти (Италия, ATP 9) и Тейлор Фритц (США, ATP 6). Встреча начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву.

Это будет шестое очное противостояние соперников. Счет 3:2 в пользу Лоренцо.

В одном квартете Музетти и Фритц выступают вместе с Янником Синнером и Феликсом Оже-Альяссимом.