WTA10 ноября 2025, 15:00 |
Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025
10 ноября 2025, 15:00 |
10 ноября на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине (Италия) продолжатся матчи первого тура.
На старте группы Джимми Коннорса сыграют Лоренцо Музетти (Италия, ATP 9) и Тейлор Фритц (США, ATP 6). Встреча начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву.
Это будет шестое очное противостояние соперников. Счет 3:2 в пользу Лоренцо.
В одном квартете Музетти и Фритц выступают вместе с Янником Синнером и Феликсом Оже-Альяссимом.
