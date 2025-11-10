Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 ноября 2025, 15:00 |
172
0

Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025

10 ноября 2025, 15:00 |
172
0
Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

10 ноября на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине (Италия) продолжатся матчи первого тура.

На старте группы Джимми Коннорса сыграют Лоренцо Музетти (Италия, ATP 9) и Тейлор Фритц (США, ATP 6). Встреча начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестое очное противостояние соперников. Счет 3:2 в пользу Лоренцо.

В одном квартете Музетти и Фритц выступают вместе с Янником Синнером и Феликсом Оже-Альяссимом.

📺 Видеотрансляция
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Три нереализованных сетбола. Зверев одолел Шелтона на старте ATP Finals
Лоренцо Музетти Тейлор Фритц смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Бокс | 10 ноября 2025, 04:42 1
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером

Украинский боксер хранит молчание

Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 10 ноября 2025, 08:55 2
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет

Энди Руис утверждает, что Александр готов с ним драться

Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Футбол | 10.11.2025, 09:17
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Олейникова – чемпионка турнира в Аргентине. Сколько трофеев у украинки?
Теннис | 10.11.2025, 12:10
Олейникова – чемпионка турнира в Аргентине. Сколько трофеев у украинки?
Олейникова – чемпионка турнира в Аргентине. Сколько трофеев у украинки?
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Старт ATP Finals. Видеообзор матча
Теннис | 09.11.2025, 21:11
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Старт ATP Finals. Видеообзор матча
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Старт ATP Finals. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 25
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 215
Футбол
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 5
Футбол
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 7
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем