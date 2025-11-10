Очередное трагическое известие с фронта. Медиа-ресурсы WBC Ультрас Динамо сообщают, что на войне с москалями погиб представитель их движения, 21-летний Даниил «Рамирес» Пленус.

Учитывая возраст, Даниил еще мог избежать участия в боевых действиях, но он избрал путь воина – путь защитника. К сожалению, во время выполнения боевой задачи его сердце остановилось.

Даниил был причастен к коллективу Viva Kyiv, с которым проходил свои первые потасовки в лесу.

«Он навсегда останется в памяти друзей, собратьев и всех, кто знал его – настоящим мужчиной», - говорится в сообщении WBC Ультрас Динамо.

Заметим, что по данным с открытых источников, на войне с москалями погибло, поменьшей мере, 59 активных поклонников киевского «Динамо», в том числе Юрий Поправка, Евгений Слюсаренко, Александр Гряник, Алексей Рубцов, Максим Яловцов, Максим Бордусь, Максим Токарев, Николай Кузнецов, Даниил Бучма, Владимир Качайло, Даниил Ляшкевич, Алексей Попович, Евгений Остапенко, Никита Гончаренко, Евгений Лукянюк, Вадим Подлипенский, а также бывший футболист команды Сергей Баланчук и воспитанник клубной академии Александр Щетинин. Еще один экс-игрок «Динамо» Роман Максимюк, тоже защищавший Родину в рядах Сил обороны, считается пропавшим без вести.