Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. На войне погиб 21-летний фанат киевского Динамо
Украина
10 ноября 2025, 23:22 |
800
1

На войне погиб 21-летний фанат киевского Динамо

Даниил Пленус стал уже 59-м фанатом киевлян, погибшим на этой войне

10 ноября 2025, 23:22 |
800
1 Comments
На войне погиб 21-летний фанат киевского Динамо
Фото с соцсетей. Даниил Пленус

Очередное трагическое известие с фронта. Медиа-ресурсы WBC Ультрас Динамо сообщают, что на войне с москалями погиб представитель их движения, 21-летний Даниил «Рамирес» Пленус.

Учитывая возраст, Даниил еще мог избежать участия в боевых действиях, но он избрал путь воина – путь защитника. К сожалению, во время выполнения боевой задачи его сердце остановилось.

Даниил был причастен к коллективу Viva Kyiv, с которым проходил свои первые потасовки в лесу.

«Он навсегда останется в памяти друзей, собратьев и всех, кто знал его – настоящим мужчиной», - говорится в сообщении WBC Ультрас Динамо.

Заметим, что по данным с открытых источников, на войне с москалями погибло, поменьшей мере, 59 активных поклонников киевского «Динамо», в том числе Юрий Поправка, Евгений Слюсаренко, Александр Гряник, Алексей Рубцов, Максим Яловцов, Максим Бордусь, Максим Токарев, Николай Кузнецов, Даниил Бучма, Владимир Качайло, Даниил Ляшкевич, Алексей Попович, Евгений Остапенко, Никита Гончаренко, Евгений Лукянюк, Вадим Подлипенский, а также бывший футболист команды Сергей Баланчук и воспитанник клубной академии Александр Щетинин. Еще один экс-игрок «Динамо» Роман Максимюк, тоже защищавший Родину в рядах Сил обороны, считается пропавшим без вести.

По теме:
Журналист спрогнозировал бюджет Шахтера. Гораздо больше, чем у Динамо
Колос определился с планами перед игрой с Динамо
«Никогда не боялся смерти». Российский дрон отнял жизнь экс-теннисиста
Склоним головы ультрас Динамо фанаты ультрас хулиганы российско-украинская война Динамо Киев потери в войне
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Хоккейный вратарь погиб, пытаясь спасти раненого
Война | 08 ноября 2025, 09:00 1
Склоним головы. Хоккейный вратарь погиб, пытаясь спасти раненого
Склоним головы. Хоккейный вратарь погиб, пытаясь спасти раненого

Два года назад в Луганской области погиб 23-летний Алексей Логинов

Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Футбол | 10 ноября 2025, 03:42 0
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату

Наставник хочет видеть больше агрессивной игры от украинца

САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Футбол | 10.11.2025, 05:42
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Футбол | 10.11.2025, 06:22
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 10.11.2025, 21:04
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Airwolf77
Герої не вмирають!
Ответить
+1
Популярные новости
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 9
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Бразилии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Бразилии
10.11.2025, 08:05
Авто/мото
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
09.11.2025, 02:44 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем