Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРЛОН о праздновании гола в ворота Полтавы: «Надеюсь, кого-то тронет»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 13:31 | Обновлено 10 ноября 2025, 14:35
93
0

МАРЛОН о праздновании гола в ворота Полтавы: «Надеюсь, кого-то тронет»

«Шахтер» разгромил «Полтаву» в матче 12-го тура УПЛ

10 ноября 2025, 13:31 | Обновлено 10 ноября 2025, 14:35
93
0
МАРЛОН о праздновании гола в ворота Полтавы: «Надеюсь, кого-то тронет»
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес поделился впечатлениями от победы над «Полтавой» (7:1) в матче 12-го тура УПЛ.

– Именно ты открыл счет, так как считаешь, твой быстрый гол придал уверенности команде в дальнейших действиях?

– Я очень счастлив забить свой гол. Это индивидуальное достижение: до этого я хорошо играл, были некоторые ассисты, но мне не хватало собственного забитого мяча. Я очень рад, что открыл счет, и мотивация шла из раздевалки в течение недели, потому что Мистер всегда подчеркивал лидерство, то, что мы боремся за первое место, поэтому не могли проиграть этот матч.

– Была ли установка от тренерского штаба забить как можно быстрее в этом противостоянии?

– Мой гол уже должен был случиться. В некоторых играх я выходил и бил по воротам, как против «Динамо», терял шансы, но продолжал работать. И тренер всегда меня поддерживает: он сказал, что гол придет в нужный момент. Так что моя уверенность была непоколебимой – я всегда бью по воротам, забиваю свои голы, как в прошлом сезоне. И благодарю Бога, что смог забить гол и помочь своей команде.

– Вспомни эпизод, в котором ты отличился забитым мячом. И можешь рассказать подробнее, что означало твое празднование и что именно было написано на записке?

– Помню, что Педро Энрике держал мяч с Невертоном и сделал передачу за спину защитникам, а я сказал: «Иди вперед!», чтобы иметь возможность сделать передачу, чтобы я мог забить. И я был очень счастлив, когда Педро Энрике сделал идеальную передачу. Мы с ним хорошо понимаем друг друга, потому что играем вместе долгое время. Я был очень рад открыть счет и помочь «Шахтеру».

А празднование – это то, что я хотел сделать. На записке, как вы видели, были слова: «Иисус – это путь, истина и жизнь». И это то, что я ношу с собой. Иисус – это все в моей жизни. И я дал обещание, что, когда забью свой первый гол в этом сезоне, прославлю его имя – как и во всем, что я делаю в жизни, прославляю его. Благодаря Богу, я забил гол, и записка была со мной, я смог показать ее на камеру. Надеюсь, независимо от религии кого-то тронет и изменит эта простая, но добрая записка.

Ранее Дмитрий Ризнык прокомментировал победу «Шахтера» над «Полтавой».

По теме:
Лесное выиграло два матча. Известно, как это повлияло на финансирование
КАЮК: «Главное – это терпение, понимание и стабильная поддержка команды»
Глейкер МЕНДОСА: «Команда в меньшинстве выложилась на максимум»
Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Полтава Шахтер - Полтава Украинская Премьер-лига Марлон Гомес
Иван Чирко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 10 ноября 2025, 08:55 2
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет

Энди Руис утверждает, что Александр готов с ним драться

Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 10 ноября 2025, 06:23 24
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо

ЛНЗ и Полесье делят второе место, а киевская команда – лишь четвертая

САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Футбол | 10.11.2025, 05:42
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
ФОТО. Сборная Украины уехала на сбор перед решающими матчами отбора ЧМ
Футбол | 10.11.2025, 14:43
ФОТО. Сборная Украины уехала на сбор перед решающими матчами отбора ЧМ
ФОТО. Сборная Украины уехала на сбор перед решающими матчами отбора ЧМ
«Не внушал доверия». Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ и Лиона
Футбол | 10.11.2025, 10:33
«Не внушал доверия». Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ и Лиона
«Не внушал доверия». Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ и Лиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 1
Футбол
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 7
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 215
Футбол
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем