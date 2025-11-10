МАРЛОН о праздновании гола в ворота Полтавы: «Надеюсь, кого-то тронет»

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес поделился впечатлениями от победы над «Полтавой» (7:1) в матче 12-го тура УПЛ.

– Именно ты открыл счет, так как считаешь, твой быстрый гол придал уверенности команде в дальнейших действиях?

– Я очень счастлив забить свой гол. Это индивидуальное достижение: до этого я хорошо играл, были некоторые ассисты, но мне не хватало собственного забитого мяча. Я очень рад, что открыл счет, и мотивация шла из раздевалки в течение недели, потому что Мистер всегда подчеркивал лидерство, то, что мы боремся за первое место, поэтому не могли проиграть этот матч.

– Была ли установка от тренерского штаба забить как можно быстрее в этом противостоянии?

– Мой гол уже должен был случиться. В некоторых играх я выходил и бил по воротам, как против «Динамо», терял шансы, но продолжал работать. И тренер всегда меня поддерживает: он сказал, что гол придет в нужный момент. Так что моя уверенность была непоколебимой – я всегда бью по воротам, забиваю свои голы, как в прошлом сезоне. И благодарю Бога, что смог забить гол и помочь своей команде.

– Вспомни эпизод, в котором ты отличился забитым мячом. И можешь рассказать подробнее, что означало твое празднование и что именно было написано на записке?

– Помню, что Педро Энрике держал мяч с Невертоном и сделал передачу за спину защитникам, а я сказал: «Иди вперед!», чтобы иметь возможность сделать передачу, чтобы я мог забить. И я был очень счастлив, когда Педро Энрике сделал идеальную передачу. Мы с ним хорошо понимаем друг друга, потому что играем вместе долгое время. Я был очень рад открыть счет и помочь «Шахтеру».

А празднование – это то, что я хотел сделать. На записке, как вы видели, были слова: «Иисус – это путь, истина и жизнь». И это то, что я ношу с собой. Иисус – это все в моей жизни. И я дал обещание, что, когда забью свой первый гол в этом сезоне, прославлю его имя – как и во всем, что я делаю в жизни, прославляю его. Благодаря Богу, я забил гол, и записка была со мной, я смог показать ее на камеру. Надеюсь, независимо от религии кого-то тронет и изменит эта простая, но добрая записка.

Ранее Дмитрий Ризнык прокомментировал победу «Шахтера» над «Полтавой».