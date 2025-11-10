Два дубля. Сан-Диего уничтожил Портленд в ночном матче MLS
Игра завершилась со счетом 4:0
В ночь с 9 на 10 ноября 2025 года состоялся третий матч 1/8 финала плей-офф MLS между Сан-Диего и Портленд Тимберс.
Победу в матче со счетом 4:0 и 2:1 в серии одержал Сан-Диего и вышел в четвертьфинал MLS.
За Сан-Диего дублями отличились датчанин Андрес Дреер и норвежец Амаль Пеллегрино. На 80-й минуте Портленд еще и остался в меньшинстве из-за удаления колумбийца Хуана Москери.
MLS. 1/8 финала плей-офф, 3-й матч. 10 ноября
Сан-Диего – Портленд Тимберс – 4:0
Голы: Дреер, 5, 79, Пеллегрино, 17, 53
NEVER A DOUBT. DREAM ON. pic.twitter.com/IhZ8sLksT5— San Diego FC (@sandiegofc) November 10, 2025
