Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
10 ноября 2025, 12:14 | Обновлено 10 ноября 2025, 12:15
Два дубля. Сан-Диего уничтожил Портленд в ночном матче MLS

Игра завершилась со счетом 4:0

Два дубля. Сан-Диего уничтожил Портленд в ночном матче MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 9 на 10 ноября 2025 года состоялся третий матч 1/8 финала плей-офф MLS между Сан-Диего и Портленд Тимберс.

Победу в матче со счетом 4:0 и 2:1 в серии одержал Сан-Диего и вышел в четвертьфинал MLS.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Сан-Диего дублями отличились датчанин Андрес Дреер и норвежец Амаль Пеллегрино. На 80-й минуте Портленд еще и остался в меньшинстве из-за удаления колумбийца Хуана Москери.

MLS. 1/8 финала плей-офф, 3-й матч. 10 ноября

Сан-Диего – Портленд Тимберс – 4:0

Голы: Дреер, 5, 79, Пеллегрино, 17, 53

Сан-Диего (MLS) Амаль Пеллегрино Портленд Тимберс Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Сообщить об ошибке

