Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ согласился сыграть матч против команды из медиа-лиги
Чемпионат Украины
12 ноября 2025, 00:32 |
104
0

Клуб УПЛ согласился сыграть матч против команды из медиа-лиги

«Верес» сыграет с «Профаном»

12 ноября 2025, 00:32 |
104
0
Клуб УПЛ согласился сыграть матч против команды из медиа-лиги
ФК Верес

В Ровно состоится спарринг между профессиональным футбольным клубом и медиакомандой. Ровенский «Верес» встретится на поле с командой «Профан».

Игра пройдет на стадионе «Авангард» в четверг, 13 ноября, начало в 18:00. Вход для зрителей свободный. Профессиональные футболисты попробуют свои силы против блогеров.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу «Верес» занимает десятое место. За двенадцать матчей ровенский клуб сумел набрать 16 очков и имеет разницу забитых и пропущенных голов 11:12.

По теме:
Заря и Колос проведут товарищеский матч во время международной паузы
РЫБАЛКА: «Он начал переступать через Реброва и сам все решать»
Коноплянка назвал украинского игрока, который может получить Золотой мяч
медиафутбол Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой
Футбол | 11 ноября 2025, 19:26 17
Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой
Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой

Клуб оценивает игроков в первой части сезона

В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:15 14
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика

Украинец продолжает ждать решения

Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11.11.2025, 07:55
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас в за границей
Футбол | 11.11.2025, 23:21
ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас в за границей
ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас в за границей
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Футбол | 11.11.2025, 18:40
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Убирайся к черту из бокса»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Убирайся к черту из бокса»
11.11.2025, 07:02
Бокс
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 3
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
11.11.2025, 06:50 15
Бокс
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
10.11.2025, 18:46 34
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем