Клуб УПЛ согласился сыграть матч против команды из медиа-лиги

В Ровно состоится спарринг между профессиональным футбольным клубом и медиакомандой. Ровенский «Верес» встретится на поле с командой «Профан».

Игра пройдет на стадионе «Авангард» в четверг, 13 ноября, начало в 18:00. Вход для зрителей свободный. Профессиональные футболисты попробуют свои силы против блогеров.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу «Верес» занимает десятое место. За двенадцать матчей ровенский клуб сумел набрать 16 очков и имеет разницу забитых и пропущенных голов 11:12.