Чемпионат Украины12 ноября 2025, 00:32 |
Клуб УПЛ согласился сыграть матч против команды из медиа-лиги
«Верес» сыграет с «Профаном»
12 ноября 2025, 00:32 |
В Ровно состоится спарринг между профессиональным футбольным клубом и медиакомандой. Ровенский «Верес» встретится на поле с командой «Профан».
Игра пройдет на стадионе «Авангард» в четверг, 13 ноября, начало в 18:00. Вход для зрителей свободный. Профессиональные футболисты попробуют свои силы против блогеров.
На данный момент в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу «Верес» занимает десятое место. За двенадцать матчей ровенский клуб сумел набрать 16 очков и имеет разницу забитых и пропущенных голов 11:12.
