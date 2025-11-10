Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча с Лионом
Парижане одержали победу в этой встрече со счетом 3:2
Французский журналист Валид Ачерчур раскритиковал футболиста сборной Украины Илью Забарного после матча ПСЖ против Лиона во французской Лиге 1.
«Забарный, который в прошлом сезоне блеснул в Премьер-лиге, это действительно он или его двоюродный брат приехал? Он не успевает ни за кем. Вместе с Шевалье они виноваты во всех пропущенных мячах. Это серьезная проблема для ПСЖ», – сказал Ачерчур.
9 ноября ПСЖ провел выездной матч 12-го тура Лиги 1 2025/26 против команды Лион. Коллективы сыграли на стадионе Парк Олимпик Лион. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.
🎙️ @walidacherchour : "Zabarnyi qui était monstrueux en Premier League la saison dernière, c'est son cousin qui est arrivé ? Il prend la marée. Avec Chevalier, ils sont fautifs sur tous les buts. C'est un handicap immense pour le PSG." pic.twitter.com/EQnsXL6YvB— After Foot RMC (@AfterRMC) November 9, 2025
