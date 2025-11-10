Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча с Лионом

Французский журналист Валид Ачерчур раскритиковал футболиста сборной Украины Илью Забарного после матча ПСЖ против Лиона во французской Лиге 1.

«Забарный, который в прошлом сезоне блеснул в Премьер-лиге, это действительно он или его двоюродный брат приехал? Он не успевает ни за кем. Вместе с Шевалье они виноваты во всех пропущенных мячах. Это серьезная проблема для ПСЖ», – сказал Ачерчур.

9 ноября ПСЖ провел выездной матч 12-го тура Лиги 1 2025/26 против команды Лион. Коллективы сыграли на стадионе Парк Олимпик Лион. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.