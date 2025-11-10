ФОТО. Месси ответил на «честный» комментарий Роналду о чемпионате мира
Лионель Месси считает иначе...
Лионель Месси отреагировал на заявление Криштиану Роналду, который заявил, что победа на чемпионате мира «не определяет наследие футболиста».
Аргентинец подчеркнул, что для него этот трофей – вершина карьеры и «момент, который завершил все».
Роналду, которого сравнивают с Месси по достижениям, сказал в интервью «Piers Morgan Uncensored», что не считает выигрыш мундиаля критерием величия: «Выиграть турнир из шести-семи матчей не делает тебя лучшим в истории. Это несправедливо», – считает португалец.
Месси же, напротив, назвал победу в Катаре «высшим достижением любого игрока»: «Объяснить, что я чувствовал тогда, невозможно. Это был особый момент для меня, моей семьи и всей страны. После этого нечего желать – это вершина».
Роналду и Месси соперничают уже более 15 лет и даже после ухода из Европы продолжают соревноваться. Аргентинец выигрывал все – от Кубка Америки до чемпионата мира, тогда как португалец остается без главного трофея, несмотря на победы на Евро-2016 и в Лиге наций.
Оба не исключают участия в следующем чемпионате мира-2026.
