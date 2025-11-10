ФОТО. Месси ответил на «честный» комментарий Роналду о чемпионате мира

Лионель Месси отреагировал на заявление Криштиану Роналду, который заявил, что победа на чемпионате мира «не определяет наследие футболиста».

Аргентинец подчеркнул, что для него этот трофей – вершина карьеры и «момент, который завершил все».

Роналду, которого сравнивают с Месси по достижениям, сказал в интервью «Piers Morgan Uncensored», что не считает выигрыш мундиаля критерием величия: «Выиграть турнир из шести-семи матчей не делает тебя лучшим в истории. Это несправедливо», – считает португалец.

Месси же, напротив, назвал победу в Катаре «высшим достижением любого игрока»: «Объяснить, что я чувствовал тогда, невозможно. Это был особый момент для меня, моей семьи и всей страны. После этого нечего желать – это вершина».

Роналду и Месси соперничают уже более 15 лет и даже после ухода из Европы продолжают соревноваться. Аргентинец выигрывал все – от Кубка Америки до чемпионата мира, тогда как португалец остается без главного трофея, несмотря на победы на Евро-2016 и в Лиге наций.

Оба не исключают участия в следующем чемпионате мира-2026.