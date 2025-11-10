ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб уволил тренера после провального старта

Немецкий клуб «Вольфсбург» официально прекратил сотрудничество с главным тренером Паулем Симонисом перед международной паузой.

Руководство клуба немедленно отправило коуча в отставку вместе с ассистентами Петером ван дер Веном, Тристаном Бергхюйсом и Мартином Дарневиелем.

Временно исполнять обязанности главного тренера «Вольфсбурга» будет тренер команды U-19 – Даниель Бауэр.

«Решение об увольнении Паула Симониса далось нам нелегко. Пауль – педантичный тренер, который работал с большой отдачей и проявлял высокий профессионализм. Мы очень ценили его работу, его идеи и взаимодействие с командой, поэтому особенно жаль, что пришлось пойти на этот шаг. Однако мы должны признать, что в футболе главным являются результат и набранные очки, а последние недели прошли не так, как мы все ожидали.

После детальных обсуждений с наблюдательным советом мы пришли к выводу, что сейчас необходимы изменения для восстановления стабильности и успеха на поле. Мы все несем ответственность за текущую ситуацию – спортивное руководство, тренерский штаб, игроки и весь клуб. Мы благодарим Паула и его ассистентов за проделанную работу и преданность и желаем ему всего наилучшего в будущем», – пояснил спортивный директор Петер Кристиансен.

Симонис присоединился к немецкой команде лишь летом 2025 года, поэтому за это время ему удалось провести всего 12 матчей во главе команды (3 победы, 2 ничьи и 7 поражений).

После начала нового сезона «Вольфсбург» занимает 14-е место в Бундеслиге, имея в активе восемь очков.