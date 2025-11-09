Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
09 ноября 2025, 23:17 | Обновлено 09 ноября 2025, 23:18
Холанд забил 23 гола в АПЛ против клубов «Большой шестерки»

Кому и сколько забил норвежский форвард Манчестер Сити?

Холанд забил 23 гола в АПЛ против клубов «Большой шестерки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Гол Эрлинга Холанда в ворота Ливерпуля стал 23-м для норвежца против команд «Большой шестерки» в АПЛ.

Произошло это в матче 11-го тура, в котором Манчестер Сити дома победил Ливерпуль со счетом 3:0.

Из 23 этих голов сегодняшний стал лишь вторым в ворота Ливерпуля.

Самым любимым клубом Холанда из этой шестерки Манчестер Юнайтед, в ворота которого норвежец забил уже 8 мячей.

Голы Эрлинга Холанда против команд «Большой шестерки» в АПЛ (23)

  • 8 – Манчестер Юнайтед
  • 5 – Арсенал
  • 4 – Тоттенхэм Хотспур
  • 4 – Челси
  • 2 – Ливерпуль
