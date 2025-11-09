Холанд забил 23 гола в АПЛ против клубов «Большой шестерки»
Кому и сколько забил норвежский форвард Манчестер Сити?
Гол Эрлинга Холанда в ворота Ливерпуля стал 23-м для норвежца против команд «Большой шестерки» в АПЛ.
Произошло это в матче 11-го тура, в котором Манчестер Сити дома победил Ливерпуль со счетом 3:0.
Из 23 этих голов сегодняшний стал лишь вторым в ворота Ливерпуля.
Самым любимым клубом Холанда из этой шестерки Манчестер Юнайтед, в ворота которого норвежец забил уже 8 мячей.
Голы Эрлинга Холанда против команд «Большой шестерки» в АПЛ (23)
- 8 – Манчестер Юнайтед
- 5 – Арсенал
- 4 – Тоттенхэм Хотспур
- 4 – Челси
- 2 – Ливерпуль
