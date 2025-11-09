Украинец забил во втором матче подряд, однако его команда проиграла

9 ноября состоялся матч 16-го тура чемпионата Румынии между клубами «Университатя» Крайова и «УТА Арад».

В стартовом составе «Университатии», выступавшей в роли хозяев, вышли два украинца – вратарь Павел Исенко и защитник Александр Романчук.

Гости первыми вышли вперед, на что «Университатя» ответила голом украинца Романчук. В предыдущем матче команды Александру также удалось отличиться забитым мячом.

Стараниями Александра успех не увенчался, так как «УТА Арад» дожал соперника и вырвал победу – 2:1.

Чемпионат Румынии. 16-й тур, 9 ноября

«Университатя» Крайова – «УТА Арад» – 1:2

Голы: Романчук, 36 – Михаи, 24, Костаке, 76

Удаление: Чикелдеу, 79